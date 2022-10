Sabato al Palazzo dei Congressi “Il valore della cultura”

“Il valore della cultura” è il titolo del Convegno che si svolgerà domani sabato 22 ottobre a partire dalle ore 9.30 al Palazzo dei Congressi di Ravenna, in Largo Firenze, organizzato dal Distretto Rotary 2072 Emilia-Romagna Repubblica di S.Marino.

La finalità della mattinata i lavoro, è quella di viaggiare all’interno delle varie sfaccettature della cultura, con l’obiettivo di esplorare le motivazioni che portano le persone ad essere attratte da tutto ciò che è cultura e bellezza in tutte le sue forme per poi dimostrare che gli investimenti in cultura non valorizzano sono le persone ma creano una crescita del territorio misurabile anche sotto l’aspetto economico. Attraverso alcune significative testimonianze si potrà poi dimostrare che la cultura va considerata un investimento e non un costo, ovviamente se tali investimenti sono ben gestiti.

Dopo i saluti del Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri e dell’introduzione al Convegno, Adriano Maestri Past Governor e Presidente della Commissione distrettuale Cultura 2022-2023, darà il via ai lavori. che entreranno nel vivo dell’argomento, con personaggi del mondo della cultura.

Aprirà Claudio Widmann (RC Ravenna) Psicoanalista, con la relazione “Valore della cultura e cultura del valore”. Seguirà Gianfranco Marchesi (RC Guastalla) – Specialista in Neurologia e Psichiatria con “La Neuroestetica: il viaggio della bellezza nel cervello”.

Poi sarà la volta di Antonio De Rosa – Sovrintendente a Ravenna Festival Ravenna Manifestazioni, con “XXXIII anni di Ravenna Festival come hanno cambiato la città”, seguirà Gianfranco Brunelli – Direttore Grandi Mostre dei Musei di San Domenico e Vice Presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con la relazione “17 grandi mostre al San Domenico hanno cambiato l’immagine di Forlì già dal loro nascere”

Interverranno poi Alessandro Chiesi – Imprenditore Gruppo Chiesi Industrie Farmaceutiche, con la relazione “Nascita e programmi dell’Associazione “Parma, Io Ci Sto!”, seguito da Daniele Francesconi – Presidente Festival della Filosofia di Modena

che svilupperà il tema “Modena e motori e Modena e filosofia, come convivono?”.

A seguire Evelina Christillin– Presidente Museo Egizio di Torino, intratterrà il pubblico con la relazione “Torino da città industriale a culla della cultura”. Poi sarà la volta di Mauro Filicori– Assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, che tratterà l’argomento La cultura come motore di un territorio, i progetti della Regione Emilia-Romagna.

Il Convegno è aperto al pubblico è l’ingresso è gratuito.