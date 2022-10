Osservazione gratuita presso il Planetario di Ravenna

Sarà ben visibile in tutta Italia l’eclissi parziale di Sole che si potrà ammirare domani, martedì 25 ottobre 2022: a Ravenna la Luna coprirà il Sole per circa il 28% e l’evento dura circa 2 ore, dalle 11:20 fino alle 13:30.

L’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta metterà a disposizione i suoi strumenti, opportunamente schermati, nei giardini prospicienti il Planetario e l’osservazione è gratuita.

Avvertenze

Per chi vuole osservare il fenomeno, sottolinea il Gruppo Astrofili Faenza APS, è FORTEMENTE SCONSIGLIATO provare a guardare il Sole direttamente o usando protezioni fai-da-te, come vetri affumicati, negativi fotografici, lastre di radiografie, floppy disk, CD-ROM, pellicole colorate o occhiali da Sole (che nonostante il nome, non proteggono abbastanza per l’osservazione diretta). Anche se alcuni di questi possono sembrare sufficientemente scuri, non garantiscono protezione contro gli invisibili raggi ultravioletti e infrarossi, che possono provocare danni permanenti alla vista senza causare dolore immediato, in quanto la retina dell’occhio umano è insensibile al dolore.

Per osservare il Sole in sicurezza, bisogna utilizzare appositi filtri solari in materiale specifico, come l’Astrosolar, oppure vetri da saldatura con grado di oscuramento minimo “DIN 12”, o preferibilmente “DIN 13” e “DIN 14”.

Si possono anche usare metodi indiretti, come il foro stenopeico: basta praticare piccolo buco (meno di un millimetro) al centro di un cartoncino, e posizionarlo in modo da proiettare un raggio di luce solare attraverso il foro, su un foglio bianco a circa un metro di distanza. Normalmente in questo modo si può osservare sul foglio l’immagine circolare del Sole, ma durante le eclissi si può vedere che “manca” una parte del disco. Lo stesso fenomeno si può osservare all’ombra di un albero, dove normalmente i raggi di Sole che riescono a passare tra le foglie proiettano figure circolari sul terreno, ma durante le eclissi proiettano l’immagine del Sole parzialmente coperto dalla Luna.