Iniziative per tutte le età domenica 30 e lunedì 31 ottobre in centro

Quest’anno il tradizionale appuntamento con Halloween ad Alfonsine raddoppia, con ben due giornate di festa, domenica 30 e lunedì 31 ottobre.

Domenica 30 ottobre la festa comincia al pomeriggio nel giardino di piazza Monti: alle 14.30 ci saranno attività laboratoriali gratuite a tema a cura di Casa Monti, e l’esposizione di disegni e racconti spaventosi in collaborazione con la rete di imprese Alfonsiné, che darà ai partecipanti un piccolo omaggio.

Dalle 16 ancora tante attività per i più piccoli: lo spettacolo del ventriloquo Nicola Pesaresi insieme al suo pupazzo Isotta, a cura di Avis Alfonsine, poi animazione e merenda in collaborazione con il gruppo Arca, attività a cura della Cestistica Argenta e dal tardo pomeriggio punto gastronomico a cura del gruppo Scout «Bianco fiore rosso».

Lunedì 31 ottobre la festa si sposta in piazza Gramsci e corso Matteotti: dalle 16 i bambini potranno giocare a «Dolcetto o scherzetto?» passando nei negozi del centro che esporranno il logo dedicato.

Dalle 19 una grande festa con tutti gli ingredienti tipici della notte di Halloween: esibizioni e spettacoli itineranti, banchetti di leccornie e piatti della tradizione preparati dalle associazioni di volontariato e dalle attività locali. La partecipazione è gratuita ed è vivamente consigliato mascherarsi.

Nella giornata di lunedì 31 ottobre saranno effettuate alcune modifiche alla viabilità, con chiusura di piazza Gramsci (zona Ztl), via Terzo Lori, via Bovio (dall’incrocio con via De Rosa verso corso Matteotti) e una parte di corso Matteotti; saranno transitabili piazza X Aprile, via Martiri della libertà e corso Matteotti da via Reale fino a piazza Gramsci.

Per ulteriori informazioni telefonare allo 0544 866667, oppure inviare una mail a infocultura@comune.alfonsine.ra.it.