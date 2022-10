L’evento tornerà dal 18 al 20 novembre

Si è concluso il primo fine settimana di eventi di “Mercato con-temporaneo”, che ha visto alternarsi numerosi eventi nei tre giorni di programmazione promossi dal Comune di Bagnacavallo. Dal laboratorio per bambini al concerto jazz passando per le acrobazie di Mr. Ping Pong e il mercato del contadino di Campagna Amica tanti sono stati gli avvenimenti che hanno portato bagnacavallesi e non a riscoprire l’ex mercato coperto nelle giornate del 21, 22 e 23 ottobre.

«L’iniziativa – spiega l’assessore a Cultura, Turismo e Promozione del territorio Monica Poletti – intende coniugare la vocazione mercatale dello spazio con attività conviviali e di animazione in una modalità sperimentale. Lo scopo è creare un luogo di incontro e di scambio in un ambiente polifunzionale nel cuore di Bagnacavallo, a servizio di tutto il centro storico. Grazie a questa sperimentazione, stiamo testando i suoi possibili utilizzi, in un’ottica di ascolto e di dialogo con la città.»

L’evento tornerà a novembre nel fine settimana del 18, 19 e 20 novembre con un programma molto vario e ispirato alle atmosfere rock’n’roll.

“Mercato con-temporaneo” rientra nel progetto “Markè – Il mercato delle idee”, finanziato dall’Anci nell’ambito del bando “Fermenti in Comune”.

Per info e programma completo:

Fb e Instagram @mercatocopertobagnacavallo