BagnacavHalloween, promossa dall’associazione L’isola che non c’è con il patrocinio del Comune

Bagnacavallo si prepara a festeggiare Halloween con due appuntamenti.

Sabato 29 ottobre, alle 10, insieme a Francesca e Elena dell’associazione Tralenuvole Ravenna e in collaborazione con l’associazione Comunicando, la Biblioteca comunale Taroni proporrà una “Mattina mostruosa”, con letture e laboratorio «all’insegna di streghe, gattacci e altre spaventevoli creature, per prepararci insieme ad Halloween!».

Prenotazione gradita allo 0545 280912 o scrivendo una mail a bioblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

La Biblioteca Taroni è in via Vittorio Veneto 1.

Piazza della Libertà ospiterà invece, lunedì 31 ottobre, la festa BagnacavHalloween, promossa dall’associazione L’isola che non c’è con il patrocinio del Comune.

Dalle 15 ci saranno i mercatini creativi poi il Tunnel degli orrori, allestito nell’Antica Galleria, ospiterà letture per bambini a cura dell’Associazione Comunicando (alle 17) e il Laboratorio “pauroso” a cura della maestra d’arte Margherita Tedaldi (alle 18).

A partire dalle 21 accompagnerà la serata la musica dei Nomadi suonata dalla tribute band “Figli dell’oblio” in formazione ridotta.

Dalle 19 funzionerà uno stand gastronomico con i cappelletti dell’isola, caldarroste e vin brulè.

Informazioni:

www.bagnacavallocultura.it