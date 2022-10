Il 31 ottobre l’iniziativa “Ravenna Halloween” promossa dal Comitato Spasso in Ravenna in collaborazione con l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria

Sarà una festa per i più piccoli e le loro famiglie, nell’intento di animare il centro storico in occasione delle iniziative per il 31 ottobre: mancano pochi giorni a “Ravenna Halloween”, iniziativa proposta dal Comitato Spasso in Ravenna e dall’Amministrazione comunale – in accordo con gli esercenti e le associazioni di categoria.

Un evento mirato ad un target fanciullesco che prenderà il via alle ore 16.30, per concludersi intorno alle 19.30. Tre ore di animazioni, spettacoli, mostri, travestimenti e caramelle per creare in tutto il centro storico un clima goliardico e di festa a misura di famiglie.

Diverse le occasioni di incontro e di divertimento. Dalle 16.30 in piazza del Popolo verrà allestito il Tendone delle Streghe che fungerà da punto di ritrovo per la Caccia al Tesoro organizzata dall’associazione Tralenuvole Ravenna e che si svilupperà prevalentemente tra corso Diaz, via Serafino Ferruzzi, vicolo degli Ariani, via Paolo Costa e via Antica Zecca. E sempre in piazza del Popolo, non mancheranno laboratori artistici e trucca bimbi. Prenotazione alla caccia al tesoro necessaria a info@associazionetralenuvole.it oppure tel. 370.3083416.

E mentre centinaia di bambini si cimenteranno alla ricerca di indizi, nelle strade del centro si potranno incontrare gruppi di figuranti che si esibiranno in piccoli e “improvvisi” spettacoli di danza, hip hop e musical. Mostri e mostriciattoli delle scuole di ballo, musical e recitazione del Centro Studi Danza di Lugo. Gli stessi mostri saranno sempre ben forniti di caramelle, anche gluten free, che doneranno ai bambini lungo le strade gravitando, tra l’altro, fra via Cavour, via Salara, piazza A. Costa, via Ponte Marino, via IV Novembre, via Matteotti, via Rasponi, piazza XX Settembre, via Mentana, via Cairoli, via Corrado Ricci, via Gardini e le stesse vie battute dalla Caccia al Tesoro.

E le caramelle saranno protagoniste indiscusse anche nei negozi del centro dato che una trentina di esercizi commerciali hanno aderito alla proposta di Spasso in Ravenna e distribuiranno gratuitamente dolciumi ai bambini. Per rintracciare i negozi, ubicati nel centro storico, ma anche numerosissimi in Borgo San Rocco, sarà distribuita una mappa ai più piccoli che li guiderà alla ricerca delle caramelle.

Sarà dunque un pomeriggio di giochi e scherzi per animare il cuore della città con un evento fuori dall’ordinario, occasione di divertimento per tutte le famiglie.

Proseguono in questo modo le iniziative promosse da Spasso in Ravenna, comitato nato da un’idea delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna, che collabora con la piattaforma InRavenna, progetto per lo sviluppo e il sostegno ad artigiani e commercianti del territorio.