La cerimonia, sabato 12 novembre, in serata. Tema dell’edizione 2022, il terzo settore

Parte al tramonto il ricco programma disegnato per la giornata dell’Aclista di sabato 12 novembre, dal circolo Acli di Lugo con il patrocinio del Comune. Il premio Fior di Loto, giunto alla sua 12° edizione, andrà quest’anno alla professoressa lughese Laura Baldinini Senni per il suo impegno come insegnante, politica, volontaria, promotrice culturale, fondatrice e molto altro.

Chi è la “Lughese eccellente 2022”

Dal 2017, in particolare, la Baldinini Senni è in prima linea nella lotta contro il cancro in qualità di Presidente della LILT Associazione Provinciale di Ravenna, associazione che si prefigge lo scopo di contribuire a promuovere, con iniziative di carattere scientifico, culturale e conviviale, la cultura della prevenzione nei suoi diversi aspetti e la cura precoce delle patologie tumorali.

Laura, nata ad Ancona nel 1948, vive a Lugo dal 1975, ed è rimasta vedova, dopo 50 anni di matrimonio, nel febbraio scorso, in seguito la morte del marito dr. Sanzio Senni, direttore dell’UO di endocrinologia dell’ospedale di Lugo, dal quale ha avuto tre figli. Dopo la Laurea in Lettere Classiche e specializzazione in Archeologia, insegna presso diverse scuole superiori oltre a tenere corsi, in materie classiche, presso l’Università per adulti di Lugo.

Il programma della giornata dedicata al Terzo Settore

Tema della Giornata dell’Aclista 2022 sarà il Terzo Settore, definito dagli organizzatori quale “elemento cardine di una società più umana e più giusta”. Dell’argomento se ne parlerà nell’incontro previsto per le ore 18, nella sala Silvio Pellico e sarà anticipato, alle ore 17, dalla Santa Messa presso la Chiesa del Carmine di piazza Trisi di Lugo, presieduta dal Vescovo di Imola, S.E. Mons. Giovanni Mosciatti e concelebrata da Padre Giandomenico Meloni, rettore della Chiesa dei Carmelitani di Lugo e Vicario foraneo della città.

L’incontro dal titolo, “Il Terzo Settore, elemento cardine per una società più umana e più giusta”, sarà preceduto dal saluto del dr. Raffaele Clò Presidente Circolo ACLI LUGO e del dr. Antonio Nonni, Presidente Provinciale ACLI Ravenna. L’incontro vedrà la presenza del prof. Andrea Bassi, docente di Sociologia del Terzo Settore all’Università di Bologna, Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola ed esponenti del Terzo Settore della Bassa Romagna. Le conclusioni saranno affidate a Emiliano Manfredonia, Presidente Nazionale ACLI.

Alle ore 19.45, sempre nella sala Silvio Pellico, il Sindaco di Lugo, Davide Ranalli, proclamerà la prof. Laura Baldinini Senni “Lughese Eccellente 2022” e le consegnerà il Premio “Fior di Loto” giunto alla 12^ edizione.