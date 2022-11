Dal titolo “Giuseppe Mazzini: note per l’Italia”, l’evento è in programma nella chiesa del complesso Classense, San Romualdo-Sacrario dei caduti, alle 21, con vari ospiti

Nella giornata di dopodomani, sabato 12 novembre, nella chiesa del complesso Classense, San Romualdo-Sacrario dei caduti, alle 21, è in calendario il concerto dal titolo “Giuseppe Mazzini: note per l’Italia”, che vedrà l’esibizione del coro ravennate “Ludus vocalis”, accompagnato dall’orchestra “Alighieri”.

L’evento, promosso dalla fondazione “Ravenna Risorgimento” in occasione della ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Mazzini, verrà aperto dai saluti di Eugenio Fusignani, presidente della fondazione “Ravenna Risorgimento” e vicesindaco della città bizantina. La serata proseguirà, poi, con la Messa solenne in do minore, K 139, di Mozart. Il concerto sarà anche accompagnato da una breve conversazione sulla figura di Giuseppe Mazzini, sul suo pensiero politico e sul suo amore per l’arte e per la musica, condotta da Claudio Ossani, giornalista e autore Rai, e Veronica Quarti, storica.