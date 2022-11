Al palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna, alle 20, la ventesima edizione del festival dedicato al lato oscuro del cinema, in programma fino a sabato 19 novembre, aprirà con varie sorprese

Nella serata di oggi, sabato 12 novembre, al palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna, alle 20, è in calendario l’opening night della ventesima edizione del “Ravenna nightmare film fest”, rassegna dedicata al lato oscuro del cinema iniziata ieri, venerdì 11 novembre, e in programma fino a sabato 19 novembre.

In occasione dell’evento inaugurale di stasera, aperto a tutta la cittadinanza, a tutti gli spettatori e a tutte le spettatrici, e ad ingresso libero, per festeggiare il ventennale del festival dedicato interamente al cinema di genere e d’autore, tutti i presenti potranno celebrare con torta e spumante, offerti dagli organizzatori per ringraziare il pubblico. Seguirà, poi, la proiezione, anch’essa gratuita, del film “Lamb”, esordio di Valdimar Jóhannsson, regista islandese vincitore del premio originalità al “Festival di Cannes”, ed inserito, per le sue particolarità, nella prestigiosa sezione “Contemporanea” del “Ravenna nightmare film fest”.

Di seguito, maggiori dettagli sul film “Lamb”, che verrà proiettato dopo i festeggiamenti per i primi vent’anni di vita della rassegna:

Di produzione islandese, svedese e polacca, della durata di 106 minuti, l’islandese Jóhannsson dirige questo lungometraggio d’esordio dopo aver lavorato come assistente alla camera sul set di grandi produzioni internazionali, e dopo aver frequentato, in veste di produttore esecutivo, la “Filmfactory” di Béla Tarr a Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina. Il film è un perturbante poema visivo, ispirato dalle leggende popolari nordiche; un’esperienza visiva che disorienta e che stupisce, una volta accettato di sospendere la cinica incredulità che contraddistingue ogni essere umano.

Premiato per l’originalità, a Cannes, nella sezione “Un certain regard”, e fresco vincitore del “Festival del cinema fantastico” di Sitges, “Lamb” è un’opera prima decisamente sorprendente. Tentare di incasellarlo in un genere specifico non è semplice, perché non è un horror, ma contiene le atmosfere cupe tipiche del genere; è un dramma famigliare, ma l’elemento fantastico sovrasta e assorbe ogni dinamica narrativa. Può ricordare lo svedese “Border”, per il lavoro materico sui corpi immersi nel paesaggio nordico; o “The witch” di Robert Eggers, per le atmosfere oscure e per l’uso ossessivo degli animali da fattoria. Di certo, questa pellicola è stata ampiamente influenzato dalle antiche leggende della mitologia norrena, dove la natura ricopriva, spesso, un ruolo ostile e minaccioso.

“Lamb” ha come protagonisti María e Ingvar, allevatori di pecore, che scoprono una misteriosa creatura appena nata nella loro fattoria in Islanda. Questa svolta inaspettata porta loro molta gioia, però, è solo l’inizio dei loro problemi.

Per poter partecipare all’inaugurazione del festival, in programma stasera, sabato 12 novembre, al palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna, alle 20, è consigliata la prenotazione del proprio posto, da effettuare inviando una mail all’indirizzo info@ravennanightmare.it.