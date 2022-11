Una settimana di iniziative a partire da venerdì

Un intenso programma di iniziative è previsto a Bagnacavallo e nelle frazioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre. Il calendario è curato dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune assieme alle associazioni del territorio nell’ambito del coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna.

«L’appuntamento del 25 novembre si sta consolidando negli anni come un’occasione preziosa per riunirci e riflettere su tematiche sempre molto attuali come quelle dell’accoglienza, del rispetto, del rifiuto della violenza – commenta l’assessora alle Pari opportunità Ada Sangiorgi. –Il contributo portato dalle associazioni locali è fondamentale: attraverso le loro proposte possiamo ampliare e arricchire il dibattito con iniziative molto diverse fra loro, unite dal comune intento di far crescere la cultura della parità di genere.»

Il programma inizieràvenerdì 18 novembre alle 18.30 presso la sala didattica delle Cappuccine, con la presentazione del libro di Costanza Ghezzi “Il segno di Nora” a cura della Biblioteca Taroni.

Sabato 19 novembre, in occasione del mercato settimanale, l’associazione Cittadino Attivo curerà un banchetto informativo del progetto “Mai +” in piazza della Libertà a partire dalle 10.

La settimana successiva, venerdì 25 novembre saranno ben quattro gli appuntamenti. Si inizierà alle 9.30 a Villanova con l’inaugurazione di due panchine dedicate all’eliminazione di ogni violenza contro le donne a cura del Consiglio di Zona. Si proseguirà alle 18.30 con l’open day del corso di difesa personale rivolto alle donne a cura dell’associazione CSKS Hiroshi Shirai alla palestra della scuola primaria.

In serata, alle 20, da piazza della Libertà partirà la Camminata in rosso per le vie del centro storico contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, promossa dal coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità in contemporanea nei comuni dell’Unione della Bassa Romagna, è in collaborazione con Associazione musicale Doremi, Anpi, Aido, Arci, Auser, Avis, Cgil e Spi-Cgil, Villanordic, Demetra Donne in aiuto e Spazio 104 Insieme.

All’arrivo della camminata, alle 21, ci si sposterà al Teatro Goldoni per “Tamburo rosso”, spettacolo di Valentina Ferraiuolo.

Sabato 26 novembreci si ritroverà a Glorie alle 15.30, presso il centro sportivo di via delle Sabbione, per “Oltre… un murales per Elisa”, inaugurazione del murales dedicato a Elisa Bravi e a tutte le vittime di femminicidio, a cura del gruppo “Una panchina per Elisa”.

Concluderà il programma “Lo sport contro la violenza sulle donne”, manifestazione sportiva a cura di Fulgur Pallavolo e di Spi-Cgil prevista martedì 29 novembre alle 20.45.

Una bibliografia sul tema verrà proposta dalla Biblioteca Comunale “Taroni”.

Informazioni:

0545 280891 – cultura@comune.bagnacavallo.ra.it – www.comune.bagnacavallo.ra.it