Una festa per il palato e per gli occhi dove trovare le più golose specialità regionali assieme a opere d’arte uniche in cioccolato

Torna a Ravenna per la quattordicesima edizione, ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri, la grande festa itinerante dedicata al cioccolato artigianaleche inonderà di dolcezza la centralissima piazza del Popolo.

Da giovedì 17 a domenica 20 novembre gli stand dei cioccolatieri proporranno ogni varietà di cioccolato oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, una vera e propria festa per gli occhi ed il palato.

Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP.

“È un evento sempre molto atteso – afferma l’assessora a Commercio e artigianato, Annagiulia Randi – che promuove in maniera creativa un alimento molto amato come il cioccolato e vivacizza il centro storico, grazie anche alla partecipazione di tanti bar e ristoranti che proporranno degustazioni. Una vera festa che consentirà a cittadini e turisti di vivere ancora una volta un fine settimana animato e partecipato nella nostra città”.

“Per Ravenna la grande festa del cioccolato – sottolinea il presidente Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli – è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono gustare il cioccolato artigianale di qualità, con tanti stand di prodotti regionali che sapranno regalare, per quattro giornate, golose specialità. Confcommercio Ravenna che organizza questa quattordicesima edizione di Art & Ciocc assieme a Roberto Donolato di Mark. Co & Co, a cui va il nostro sincero ringraziamento, sostiene convintamente il progetto ed è pronta ad accogliere come meritano i maestri cioccolatieri artigianali”.

“Abbiamo iniziato il tour ad ottobre, finalmente in condizioni normali, e abbiamo subito percepito la voglia del pubblico di partecipare agli eventi e di condividere esperienze gioiose e leggere come può essere la festa del cioccolato – dice Roberto Donolato organizzatore di Art & Ciocc -. Contrariamente alle previsioni, infatti, gli acquisti per un bene non necessario, ma prezioso per l’umore e per una piccola ‘coccola’, sono elevati. La novità di questa edizione è che, per la prima volta a Ravenna, i laboratori didattici e le lezioni sul cioccolato saranno tenute da Giusy Sireci, una bravissima cioccolatiera della provincia di Pistoia.”

ART & CIOCC® non è solo una esperienza per il palato, è una festa per tutti e per tutta la città, che con questo appuntamento ci ricorda come il cioccolato sia motivo di gioia.

I cioccolatieri presenti in piazza del Popolo provengono da varie regioni e così dal Piemonte alla Sicilia, passando per Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria e Calabria sarà possibile fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato. Sarà presente anche un’azienda straniera proveniente dalla Spagna.

Tra le simpatiche novità del tour il totem #faccedaciocc, per scattare foto e selfie da condividere sui social.

ART & CIOCC® Il Tour dei Cioccolatieri è organizzatada Mark. Co. & Co, Confcommercio Ravenna e Comune di Ravenna

PROGRAMMA:

Apertura degli stand dei cioccolatieri

– Giovedì 17 novembre dalle 14 alle 22

– Venerdì 18 novembre dalle 9 alle 22

– Sabato 19 novembre dalle 9 alle 22

– Domenica 20 novembre dalle 9 alle 20

Il laboratorio didattico a cura di Giusy Sireci presso lo stand de “Il Fondente di Giusy”:

– Giovedì 17 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

– Venerdì 18 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

– Sabato 19 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

– Domenica 20 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16

con un programma che potrà variare a seconda del pubblico presente:

la tecnica del temperaggio

Uso dei colori al burro di cacao

Piccoli soggetti natalizi

Le tavolette

Le dimostrazioni del laboratorio didattico sono gratuite.

ART & CIOCC è anche nei negozi che aderiscono all’iniziativa e nei bar e ristoranti che propongono degustazioni a tema:

Altromercato – Villaggio Globale – Via C. Ricci 2 – Tel. 0544 38252

Cartolibreria Salbaroli – Via Gamba 16 – Tel. 0544 32032

Cipriani Jeanseria – Piazza Baracca 1 – Tel. 0544 38599

Edicolamia – Piazza Andrea Costa – Tel. 349 2845801

I Segreti Di Teodora – Erboristeria – Via Salara 22/A – Tel. 0544 1885973

La Butega Ad Giorgioni – Erboristeria – Via IV Novembre 43 – Tel. 0544 212638

Leonardi Dolciumi 1957 – Via P. Matteucci 5 – Tel. 0544 37414

Nuova Tessilombarde – Via G. Rasponi 12/A – Tel. 0544 1883563

Bar Da Ramiro – Piazza Caduti per la Libertà 6 – Tel. 0544 262923

Bollicine Wine Bar & Restaurant – Piazza L. Einaudi 7 – Tel. 0544 212019

Caffè Tazza D’oro – Piazza del Popolo 11 – Tel. 0544 873973

Igingini Disco Lounge – Via IX Febbraio 14 – Tel. 329 077 5861

Il Nazionale Bar Pasticceria – Piazza Del Popolo 28 – Tel. 0544 217668

La Cucina Del Condominio – Via Oberdan 36 – Tel. 327 680 3847

Ristorante Al 45 – Via P. Costa 45 – Tel. 320 1616761

Ristorante La Gardela – Via P. Marino 3 – Tel. 0544 217147

Ristorante Pizzeria Babaleus – Vicolo Gabbiani 7 – Tel. 0544 216464

Ristorante Al Cairoli – Via Cairoli 16 – Tel. 0544 240326

Ristorante Ca De Ven – Via C. Ricci 24 – Tel. 0544 30163

Pasticceria Veneziana – Via Salara 15 – Tel. 0544 212171

Le prossime tappe del tour saranno:

Dal 24 al 27 novembre ‘22 Padova 14° edizione

Dal 9 all’11 dicembre ’22 Montagnana 1° edizione

Dal 3 al 5 febbraio ’23 Asiago 9° edizione

Dal 9 al 14 febbraio ’23 Terni 1° edizione

Dal 16 al 19 febbraio ’23 Ferrara 9° edizione

Dal 24 al 26 febbraio ’23 Savona 11° edizione

Dal 3 al 5 marzo ’23 Piacenza 2° edizione