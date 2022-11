vedrà avvicendarsi varie forme di mercato, eventi e degustazioni

Riapre le porte venerdì 18 novembre il mercato coperto di Bagnacavallo, che per tutto il fine settimana ospiterà “Mercato con-temporaneo”, l’iniziativa sperimentale promossa dal Comune di Bagnacavallo che vedrà avvicendarsi varie forme di mercato, eventi e degustazioni.

Tutto avrà inizio con il laboratorio di cittadinanza attiva “Volume alla voce! In azione”, rivolto a ragazze e ragazzi delle scuole superiori e in programma dalle 15 alle 18 a cura di Itinerari Paralleli. Al laboratorio seguirà un dj set con Radio Sonora che accompagnerà i visitatori fino all’aperitivo e alla cena.

Sabato 19 si inizierà al mattino con la colazione in musica con il maestro Carlo Botti al piano e i dolci di Cuore Mio. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 “Kids market!”, mercatino per ragazzi per vendere o scambiare vestiti, libri, giochi, carte e tutto quello che non si usa più (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al 334 2351898). Dalle 18.30 la selezione musicale sarà affidata a Sauro DJ con rock’n’roll, swing, boogie woogie.

Il terzo giorno, domenica 20 novembre, la colazione in musica sarà accompagnata dal reading di presentazione del libro “Le ossa della terra” con Andrea Conti, Roberto Dalmonte e Collettivo Opaco. Dalle 8 alle 12 ci sarà il Mercato del cibo giusto a cura di Campagna Amica-Coldiretti, mentre alle 16 è in programma ”Mani in pasta”, show-cooking con il cuoco-contadino Gianluca Martelli, sempre a cura di Coldiretti. La giornata si concluderà con il concerto del gruppo “The Indians” con Marco Benny Pretolani a cura di Lugo Music Festival, con inizio alle 18.30, accompagnato dalla degustazione di birre artigianali a cura del birrificio Birra Bizantina (10 euro – prenotazioni al 328 0126247).

Le proposte enogastronomiche saranno curate dai food truck ospiti di questo fine settimana: i ravioli giapponesi di Va Gina, le piadine, i cocktail e i vini di Vino al Vino Street e la proposta vegetariana di “Chili sin carne” di Mattarello (a)way con la sua gintoneria.

“Mercato con-temporaneo” rientra nel progetto “Markè – Il mercato delle idee”, finanziato dall’Anci nell’ambito del bando “Fermenti in Comune”.

Per info e programma completo:

Fb e Instagram @mercatocopertobagnacavallo