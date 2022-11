In mattinata, infatti, in piazza del Popolo, è stata inaugurata l’edizione del 2022 di “Art & ciocc”, con gli stand provenienti da tutta Italia che sosteranno, per quattro giorni, nel cuore della città bizantina

Da oggi, giovedì 17 novembre, a domenica 20 novembre, in piazza del Popolo di Ravenna, si svolgerà la quattordicesima edizione di “Art & ciocc”, con gli stand dei cioccolatieri che proporranno ogni varietà di cioccolato, oltre che particolari prodotti di pasticceria. Si potranno trovare anche le più golose specialità regionali, assieme a piccoli e a grandi soggetti in cioccolato, opere d’arte uniche, in una vera e propria festa per gli occhi e per il palato.

L’edizione del 2022 del tour dei cioccolatieri, organizzata da “Mark. Co. & co”, da Confcommercio Ravenna e dal Comune di Ravenna, e che proporrà tanti gusti e tante forme, è stata inaugurato nella mattinata di oggi, giovedì 17 novembre, in piazza del Popolo di Ravenna, alla presenza delle autorità del territorio.

Negli stand aderenti all’iniziativa si possono trovare praline di oltre 42 gusti; cioccolatini; cremini; liquori al cioccolato; e creme spalmabili e cioccolato di Modica igp, ed infinite combinazioni di tartufi; di croccanti; e di cannoli, tutto declinato al cioccolato. “Art & ciocc”, infatti, non è solo una esperienza per il palato, bensì è una festa per tutti e per tutta la città che, con questo appuntamento, ricorda come il cioccolato sia motivo di gioia.

I cioccolatieri presenti in piazza del Popolo da oggi, giovedì 17 novembre, a domenica 20 novembre, provengono da varie regioni italiane, tra cui il Piemonte, la Sicilia, la Lombardia, il Veneto, la Toscana, l’Umbria e la Calabria; rendendo, quindi, possibile ai visitatori di fare un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia del cioccolato. Inoltre, sarà presente anche un’azienda straniera, più precisamente proveniente dalla Spagna. Infine, tra le simpatiche novità del tour, il totem “#faccedaciocc”, per scattare simpatiche foto e simpatici selfie da condividere sui social.