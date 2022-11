Una delegazione dei pluridecorati Alfieri bandieranti protagonista sul palcoscenico internazionale

“Un po’ d’Italia a Doha”, così è stata introdotta su Rai 1 l’esibizione dei pluridecorati Alfieri bandieranti del Niballo di Faenza, che hanno partecipato ieri, domenica 20 novembre, in Qatar, alla cerimonia di apertura del Mondiale di calcio.

Un po’ di Faenza a Doha per la precisione, con la tradizione della città manfreda al servizio dello spettacolo di inaugurazione della FIFA World Cup 2022. La città di Faenza, grazie ai bravissimi sbandieratori dei suoi Rioni, ancora una volta è stata presente in un importante contesto internazionale.

La delegazione dei pluridecorati Alfieri bandieranti del Niballo Palio di Faenza era partita infatti lo scorso 13 novembre, da Bologna per la penisola araba, via Istanbul. Una trasferta che davvero rappresenta tutta la città perché in questi momenti, a differenza di quanto giustamente avviene nel mese di giugno, non ci sono i colori rionali a dividere ma c’è una splendida unione di intenti tra tutti i nostri sbandieratori, nel comune interesse di rappresentare al meglio su un palcoscenico internazionale l’immagine e la realtà di Faenza, città italiana di Palio e di grande tradizione nell’antica arte della bandiera.

Grande entusiasmo dunque, e grande affiatamento, tra i ragazzi e dirigenti rionali del Niballo che hanno partecipato a questa magnifica avventura, che rappresenterà la città di Faenza e la sua manifestazione storico culturale nel mondo.

Una partecipazione ancor più significativa perché ricorrono proprio quest’anno i 60 anni dalla prima trasferta internazionale del Gruppo Alfieri bandieranti e musici del Palio di Faenza (1962 Kerkrade – Olanda) e oggi non ci potrebbe essere evento migliore di questa trasferta nella penisola araba per festeggiare tale ricorrenza: è stata fatta davvero tanta strada, tutti insieme!

Fanno parte della delegazione faentina (in ordine alfabetico):