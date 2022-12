Da Lunedì 5 a Giovedì 8 dicembre 2022 potrai essere anche tu Babbo Natale!!

Questo sarà il terzo anno nel quale l’Amministrazione comunale di Russi organizza l’iniziativa di solidarietà “Missione natale: consegna speciale!”.

Chiunque voglia aderire potrà portare un regalo di Natale insieme ad un biglietto di auguri dove indicare il destinatario dal 5 al 7 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso la Sala Consigliare in Municipio (Piazza Farini 1, primo piano), oppure l’8 dicembre, dalle ore 10.00 alle 18.00 sotto l’albero di natale di Piazza Dante.

Tutti i regali dovranno essere nuovi, basta anche un piccolo pensiero.

La scatola dovrà essere impacchettata e consegnata insieme ad un biglietto di auguri speciale.

Alla consegna in Comune, dovrà essere specificato a chi può essere indirizzata (esempio un bimbo di 5 anni, una ragazza di 16 anni, un uomo over 70 o una donna di 50 anni).

A consegnare il pacco regalo a chi ha bisogno di un pensiero in più, ci penseremo noi insieme agli aiutanti di Babbo Natale!

Come l’anno scorso stiamo cercando ragazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni disposti ad aiutarci nel ricevere i pacchi e consegnarli.

Per aderire al progetto di volontariato civico contattare l’Ufficio Sevizi alla Persona all’indirizzo istruzione@comune.russi.ra.it oppure al numero 0544 587644.

Per rendere il nostro Natale, un Natale di solidarietà!

Per informazioni:

Area Servizi alla Cittadinanza

Ufficio Servizi alla Persona

Tel. 0544 587644

istruzione@comune.russi.ra.it