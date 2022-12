L’incontro è in programma martedì 6 dicembre, alle 18, alla sala D’Attorre

Un graditissimo ritorno quello di Flavio Caroli al centro relazioni culturali di Ravenna, per la presentazione dell’ultima fatica editoriale, un lavoro realizzato a quattro mani con Fabio Fazio, conduttore della trasmissione “Che tempo che fa”, di cui, da anni, Caroli è ospite fisso, protagonista di preziosi e di indimenticabili approfondimenti su diversi aspetti della storia dell’arte antica e contemporanea. Martedì 6 dicembre, quindi, nella sala D’Attorre di casa Melandri di Ravenna, alle 18, per il quarantanovesimo ciclo degli incontri letterari del centro relazioni culturali del Comune di Ravenna, è in programma, ad ingresso libero, la presentazione del libro intitolato “Voi siete qui. Discorso sull’arte intorno a noi”, scritto, appunto, da Caroli e da Fazio, ed edito da “Rai libri”.

Caroli, all’attività accademica di docente, a cui si ascrivono contributi assai rilevanti, e al profondo impegno di critico militante, attento lettore di tutto ciò che nel mondo dell’arte è successo dagli anni Sessanta ad oggi, ha avuto una carriera televisiva di eccezionale continuità ed importanza, fin dagli anni Ottanta, afferma una nota. La sua presenza in fortunate trasmissioni e le sue letture sempre così profonde e chiare hanno, infatti, consentito, al grande pubblico, di avvicinarsi ad un mondo, quello artistico, altrimenti difficile da accostare. Nel solco della divulgazione culturale di alto profilo si colloca questo dialogo alla ricerca dell’emozione ideale che, a tratti, stupisce e, a tratti, fa riflettere, portando il pubblico nel passato, ma aprendo anche finestre sul domani. Il volume fa emergere la relazione dell’arte con la matematica e col sacro; la globalizzazione e la libertà; il paesaggio; e la musica. Una conversazione brillante e originale nella quale, le opere, sono strumento per investigare e per apprezzare la bellezza che circonda l’essere umano, si tratti di un’installazione di Anselm Kiefer, de “Le grandi bagnanti” di Paul Cézanne o della “Marilyn” di Andy Warhol. Un libro che, attraverso l’arte, insegna ai lettori a guardarsi intorno e a capire dove siano. Fazio e Caroli accompagnano il pubblico in un emozionante viaggio tra provocazioni e tra rivoluzioni, alla scoperta dei segreti di capolavori immortali e di opere dimenticate, prosegue la nota.

Un quadro protetto da una teca davanti alla quale si assiepano i visitatori, nel vano tentativo di poterne osservare, per qualche istante, uno scorcio; una scultura esposta su un piedistallo, con un cordoncino di velluto rosso intorno che impedisce a chiunque di avvicinarsi, continua la nota. Sono queste le prime immagini che, di solito, balenano alla mente dell’uomo se parla di opere d’arte? Nel panorama creativo di oggigiorno invece, spesso senza rendersene conto, si è quotidianamente immersi. Alla bellezza che circonda ogni individuo è esposto, nelle grandi città come nei piccoli borghi, e in “Voi siete qui“, una conversazione sull’arte in tutte le sue manifestazioni, conclude la nota.

Il prossimo appuntamento degli incontri letterali, invece, è in calendario venerdì 9 dicembre, sempre sala D’Attorre di casa Melandri di Ravenna e sempre alle 18, la presentazione del nuovo libro di Franco Gabici, intitolato “Ravenna curiosa. Storia e storie, donne e uomini della Bisanzio di Romagna”, seguito del libro “C’era una volta a Ravenna”, ed edito da “Il ponte vecchio”.

Per maggiori informazioni, è necessario inviare una mail all’indirizzo crc@comune.ra.it, oppure telefonare allo 0544 482227.