Sarà presentato domenica 11 dicembre alle 17 con il concerto della corale Santo Stefano

Domenica 11 dicembre alle 17 nella chiesa di Santo Stefano di Barbiano, in via Antica Pieve 9, sarà inaugurato il primo presepe meccanico realizzato nel paese.

Il presepe, di oltre 10 metri quadrati, sarà allestito da alcuni barbianesi in una cappella laterale della chiesa. È caratterizzato da statuette in terracotta, di cui molte in movimento, e da casette costruite artigianalmente ispirandosi ai vecchi mestieri, come falegnameria, pescheria, macelleria, sartoria, eccetera.

Gli autori dell’opera sono Domenico Guerra, Giovanna Donati, Luigi Conti, Silvana Taroni, Giancarlo Franzoni, Donata Samorini e Antonia Randi.

In apertura i bambini del catechismo canteranno il Natale; alle 17.30 circa è in programma inoltre il concerto della corale Santo Stefano di Barbiano e infine il taglio del nastro del presepe meccanico. L’iniziativa è a offerta libera, con lo scopo di raccogliere fondi per la parrocchia di Barbiano.

All’interno della cappella sarà allestito anche il tradizionale mercatino di Natale presso il quale si potranno fare acquisti il cui ricavato sarà destinato alle missioni.

Il presepe e il mercatino saranno aperti il sabato dalle 15 alle 18; domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino all’8 gennaio 2023.

L’appuntamento rientra in un più ampio calendario di eventi natalizi in programma a Cotignola e frazioni per tutto il periodo delle festività.