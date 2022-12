Primi appuntamenti giovedì 8 dicembre in centro con mercatini e negozi aperti

Iniziano a Fusignano gli appuntamenti con le festività natalizie, che proseguiranno fino al 7 gennaio in un clima di festa ritrovato dopo due anni di sacrifici.

Giovedì 8 dicembre in centro ci saranno mercatini e negozi aperti e un «Dolce Natale» in piazza Corelli con pranzo a base di leccornie per piccoli e grandi, caldarroste e vino, cioccolata calda, miele, tisane e sabadoni tradizionali per tutto il pomeriggio. Set fotografico di Natale e apertura del piccolo Luna Park che rimarrà attivo fino a domenica 11 dicembre.

Nella sala ricreatorio in corso Emaldi tombola del riciclo dalle 15 alle 17 e alle 16.30 in piazza Corelli i canti natalizi del coro del Corellini per l’accensione dell’albero di Natale della piazza.

Alle 17 al Teatro Moderno cortometraggi per bambini e alle 18 al museo San Rocco l’inaugurazione della mostra «Francesco Verlicchi – La donazione Vilna e Dino Caravita».

Sabato 10 dicembre alle 15 al Granaio laboratorio per bimbi e distribuzione di addobbi natalizi nei negozi.

Domenica 11 dicembre in piazza Corelli dalle 14.30 stand gastronomico aperto, poi alle 15 camminata di Natale e alle 16 il Surprise Christmas Choir in concerto. In corso Emaldi ci sarà il mercatino.

Gli appuntamenti continuano martedì 13 dicembre alle 20.30 a Maiano per la camminata di Santa Lucia, mentre sabato 24 dicembre ci si troverà per lo scambio degli auguri al falò all’uscita della messa di Natale.

Ultimo appuntamento con l’Epifania, sabato 7 gennaio alle 16 al Teatro Moderno lo spettacolo per bambini «A ruota libera» e calza della Befana per tutti i bimbi presenti.

Le iniziative sono organizzate dal Comune di Fusignano in collaborazione con le associazioni del territorio.