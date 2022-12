Il programma di eventi per le festività natalizie è coordinato dall’Ufficio Cultura

Un secondo fine settimana di iniziative è in programma sabato 10 e domenica 11 dicembre in centro storico per “Bagnacavallo d’inverno”.

In entrambe le giornate gli spazi dell’ex mercato coperto di via Baracca ospiteranno “Mercato con-temporaneo – Christmas edition”, progetto sperimentale che propone dal mattino fino a sera animazioni, mercatini, laboratori e cibo di strada. In particolare, sabato 10 alle 21 si terrà il “Teatro dei piedi”, spettacolo di Veronica Gonzalez dove i piedi si trasformano in burattini, mentre sia sabato che domenica ci si potrà cimentare nel laboratorio per realizzare la propria ghirlanda di Natale (sabato ore 16, domenica ore 14). Sempre domenica, Campagna Amica allestirà dalle 9.30 alle 15.30 il “Mercato del cibo giusto” con tante proposte per i regali natalizi. La giornata culminerà alle 17 con “AstaTE!”, l’asta di mobili e oggetti esposti al mercato.

Sempre in questo fine settimana si terranno i due eventi conclusivi della personale di Enrico Minguzzi “La piena dell’occhio”, allestita all’ex convento di San Francesco. Sabato 10 alle 22 (apertura porte alle 21) è in programma il live di MikiYui, musicista, compositrice e artista multidisciplinare giapponese di Tokyo con sede a Düsseldorf che si esibirà nella Sala delle Capriate. Domenica 11 dicembre, alle 16.30, si terrà invece una visita guidata alla mostra. Le opere e la poetica di Enrico Minguzzi saranno raccontate dal direttore del Museo Civico delle Cappuccine Davide Caroli.

Nella giornata di domenica, il Giardino d’inverno di piazza della Libertà si animerà grazie a “Natale in centro”, a cura di “Bagnacavallo fa Centro”: dalle 10 colazione e shopping natalizio e alle 15 concerto del coro gospel “The Colours of Freedom”, cibo di strada e animazioni.

Per la stagione di prosa sabato 10 alle 21 andrà in scena “Dulan la sposa” con Valerio Binasco (alle 18 incontro con gli artisti al Ridotto), e la rassegna “Cinema a Palazzo Vecchio” proporrà nel fine settimana il film “Il piacere è tutto mio”, commedia di Sophie Hyde con Emma Thompson e Daryl McCormack (inizio proiezioni ore 21).

Il programma di eventi per le festività natalizie è coordinato dall’Ufficio Cultura del Comune e realizzato con la collaborazione della rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, delle associazioni e degli operatori culturali del territorio e dei Consigli di zona.

Informazioni e programma completo:

www.bagnacavallocultura.it

cultura@comune.bagnacavallo.ra.it – 0545 280891

Fb: Comune Bagnacavallo