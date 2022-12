Gli appuntamenti nel capoluogo e frazioni dal 17 dicembre al 7 gennaio

Conselice si prepara alle festività natalizie con un ricco calendario di appuntamenti che si svilupperanno nel capoluogo e nelle frazioni dal 17 dicembre al 7 gennaio.

Sabato 17 dicembre alle 20.30 l’associazione «La Locomotiva» propone nella sala comunale di Lavezzola, in via Bastia 265, il Nicholas Show Varietà, uno spettacolo con musica dal vivo e ballerini romagnoli.

Domenica 18 dicembre dalle 14 in piazza Foresti l’associazione «Il Bianconiglio» allestirà uno stand gastronomico, nonché tanti giochi a premi con elfi, laboratori, musica, giostre e tanto altro; in più ci sarà il Polar Express che accompagnerà grandi e piccini da Babbo Natale.

Martedì 20 dicembre dalle 18 alle 21 in piazza Foresti l’associazione ArtLab in collaborazione con la scuola primaria di Conselice dell’istituto comprensivo «Felice Foresti» e il gruppo dei rappresentanti dei genitori organizzerà «Christmas Trat-Tour school edition», una festa di Natale con cori dei bambini sulla scalinata della chiesa, il falò allestito con braciere in piazza e i tradizionali personaggi del Natale che animeranno la serata per i più piccoli; grazie alla collaborazione de «Il tortello di Romagna» verrà allestito un angolo ristoro a corredo dell’iniziativa.

Giovedì 22 dicembre verrà inaugurata la mostra Racchette leggendarie al circolo tennis di Conselice, in via Don Gianstefani 5, che sarà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 20 fino al 7 di gennaio. Inoltre, dal 28 al 30 dicembre ci sarà il torneo di tennis di Natale aperto a tutte le categorie.

Alle 20.30 al teatro comunale di Conselice ci sarà il saggio dell’associazione Insieme Danza.

Sabato 24 dicembredalle 20 alle 24 l’associazione Sagra lavezzolese organizza la festa di Natale in piazza Caduti a Lavezzola; Babbo Natale distribuirà regali ai bambini e ci saranno tanti giochi, dolci, cioccolata e vin brulè per tutti.

Alle 20.30 la Pro Loco di Conselice organizza in piazza Foresti una giornata con vin brulè, tè, dolci natalizi e intrattenimento musicale con il duo voce e piano Elisa Gamberini e Claudio Giovannini; alle 22 ci sarà lo spettacolo pirotecnico.

Nel pomeriggio del 24 e la mattina del 25 sempre in piazza Foresti Babbo Natale consegnerà i doni ai bambini che lo andranno a trovare.

Sabato 31 dicembre alle 21.30 il gruppo teatrale del Buonumore organizzaal teatro comunale di Conselice uno spettacolo che vedrà ospiti Duilio Pizzocchi, Davide Dalfiume e Beppe Altissimi in un «Capodanno da ridere a Cunsels». L’intero costa 20 euro, 18 per i residenti. Per prenotare chiamare il numero 371 5318963 la mattina dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 19. Prevendita biglietteria: sabato 17 dicembre dalle 9.30 alle 12.30; i biglietti sono in vendita anche online su vivaticket.

Venerdì 6 gennaio alle 15 nuovo appuntamento al teatro comunale con la proiezione del film di animazione Coco della Pixar Animation Studios, a ingresso gratuito, e a seguire verranno distribuite le calzette della Befana a tutti i bambini presenti a cura di Pro Loco.

Sabato 7 gennaio alle 20.15 lo spettacolo organizzato dall’Associazione “La Locomotiva” presso la sala comunale di Lavezzola dal titolo «Magie al castello di Howard» chiuderà il calendario natalizio con una magica storia liberamente tratta da Harry Potter in collaborazione con l’associazione Incontroll’arte.

Inoltre, tutti i fine settimana e festivi il teatro comunale ospiterà il cinema in prima visione fino a fine febbraio.

«A nome dell’Amministrazione comunale vorrei fare gli auguri a tutta la cittadinanza, sperando che le iniziative che si terranno sul nostro territorio possano contribuire a regalare ulteriori momenti di condivisione e serenità – ha dichiarato la sindaca Paola Pula -. Ci tengo inoltre a ringraziare le associazioni che si sono impegnate a costruire questo calendario, che ci permetterà di festeggiare il Natale insieme dopo due anni di grandi sacrifici».

Le iniziative sono organizzate con la collaborazione e il contributo del Comune di Conselice.