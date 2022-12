Domenica 18 dicembre, dalle ore 16.30 in Corso Farini, tante iniziative per i più piccoli. A seguire, merenda con biscottini

I protagonisti del pomeriggio di domenica 18 dicembre in corso Farini saranno i più piccoli. Numerose, infatti, le iniziative per bambini che a partire dalle 16.30 animeranno il corso cittadino. Vladimiro Strinati intratterrà il pubblico con lo spettacolo di burattini Due burattini e un bebè, una commedia che prende spunto dalle versioni cinematografiche di Tre uomini e una culla, mentre All’inCirco porterà in scena il suo spettacolo di animazione Musica tra le nuvole, in cui bizzarri musicisti sui trampoli fanno la serenata alle nuvole guidati dal vento e trasportati dalla musica sempre più in alto!

Per chi invece ha voglia di cimentarsi con la creatività non mancheranno il laboratorio di mosaico di Silvana Costa e il laboratorio creativo con le Sartine di Manu. Non mancherà infine la merenda con biscottini fatti in casa e tè caldo offerti da Eventi Catering!