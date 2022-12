Al circolo “Il portoncino” alle 20, è in programma la rassegna dedicata al Natale in chiave dixie, con un’esibizione della “Adriatic dixielanda jazz band” di Cervia

Mercoledì 21 dicembre, nel circolo “Il portoncino” di Ravenna, alle 20, è in programma il terzo appuntamento della rassegna intitolata “Parole e musica”, col patrocinio del Comune di Ravenna. L’appuntamento, dedicato al “Natale in chiave Dixie”, propone la “scoppiettante e dirompente” musica con l’esibizione della “Adriatic dixielanda jazz band” di Cervia.

Lo storico gruppo, che quest’anno festeggia i quarantadue anni di attività, è formato da Fulvio Penso, alla tromba; da Giorgio Babbini, al clarinetto; da Enzo Valli, al trombone; da Alberto Pilandri, al banjo; da Eugenio Fantini, al pianoforte; da Gastone Guerrini, al contrabbasso e alla voce; da Elisa Sedioli, alla voce solista; e da Jacopo Valpiani, alla batteria.

Secondo gli organizzatori, con le tipiche atmosfere che la musica dixie è in grado di esprimere, si creerà il giusto clima per esibirsi in passi di boogie-woogie o di swing. Inoltre, nell’occasione, ci sarà anche spazio per qualche classica canzone natalizia, ovviamente in chiave dixie. La formula è sempre quella del “Borion’s”, ossia convivialità e musica. L’ingresso è riseravto ai soci, con la tessera che si potrà fare al momento dell’ingresso nella sede dell’evento.

Per maggiori informazioni, è necessario inviare una mail all’indirizzo borionsms@gmail.com, oppure telefonare al 333 9588835.