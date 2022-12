Al teatro “Socjale”, alle 21, l’orchestra creata dal centro “Mousikè” di Ravenna, si esibirà in una serata di musica e di beneficenza, col ricavato che sarà devoluto all’associazione “Spazio104 insieme o.d.v.”

Nella giornata di dopodomani, sabato 17 dicembre, al teatro “Socjale” di Piangipane, alle 21, è in calendario il concerto natalizio benefico del “To be choir”, l’orchestra di venticinque elementi creata dal centro “Mousikè” di Ravenna, in una grande serata di musica e di beneficenza. Diretto dalla cantante Valentina Cortesi, che è anche la voce solista del gruppo, la “To be choir” si avvale di una ricca sezione musicale, con Giovanni Sandrini, alla chitarra; con Enrico Ronzani, al pianoforte; con Matteo Tiozzo, al basso; con Mattia Mingarini, alla batteria; con Andrea Guerrini, alla tromba; con Giovanni Giacometti, anch’egli alla tromba; e con Riccardo Tramontani, al sax tenore, a cui si aggiunge, appunto, la forza di un articolato coro, per un concerto che saprà miscelare soul, gospel, rock, jazz e atmosfere musicali natalizie.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione “Spazio104 insieme o.d.v.”, piccola e giovane associazione ravennate che si occupa di ragazzi con bisogni speciali, e che organizza corsi e laboratori, attività didattiche e ricreative. L’associazione, inoltre, sarà ospite della serata, per festeggiare insieme l’arrivo del Natale.

Per maggiori informazioni e per prenotare, è necessario inviare una mail all’indirizzo info@centromousike.com, oppure telefonare al 331 7617469.