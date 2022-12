In programma al teatro “Alighieri”, alle 11.30, l’evento di Capodanno, con le prenotazioni dei posti che iniziano oggi, venerdì 15 dicembre, ha come protagonista il gruppo statunitense Nate Martin & S.I.G.N.

Domenica 1 gennaio del 2023, al teatro “Alighieri” di Ravenna, alle 11.30, è in programma il concerto dal titolo “Christmas soul” degli statunitensi Nate Martin & S.I.G.N., un evento di saluto al nuovo anno promosso dall’assessorato al turismo del Comune bizantino, con la direzione artistica di Francesco Plazzi di “Spiagge soul”, ed in compartecipazione con la fondazione “Ravenna manifestazioni”.

L’evento è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione, effettuabile dalla giornata di oggi, venerdì 16 dicembre, fino a venerdì 23 dicembre, alla biglietteria del teatro “Alighieri” di Ravenna, o online sul sito web www.teatroalighieri.org, oppure nello iat di piazza San Francesco della città bizantina. Inoltre, durante il concerto, come di consueto, è prevista una raccolta fondi per “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”.

Toni robusti, sound rinvigorito, e ritmi sonori più marcatamente gospel soul made in U.S.A., sono gli elementi che compongono l’intera personalità di Nate Martin & S.I.G.N. (abbreviazione di “Singing in God’s name”), fondati, nel 2016, a Chicago, culla della musica gospel. Nate Martin & S.I.G.N. si sono fatti rapidamente amare nella città in cui si sono formati per la loro giovinezza, per l’energia e per la passione religiosa.

Martin ha pochi eguali nelle escursioni e nei timbri vocali, e questa è la sua nuova veste sonora, meno devota ai canoni del gospel romantico e più incline alla spiritualità moderna, che si manifesta con ritmi e con ballate ricche di groove, innalzando il livello emotivo con enfasi e con l’intento di trasportare il pubblico in ogni canzone. Tradizione e modernità vanno a braccetto come nei migliori episodi e, in questa dimensione, tra i contributi ritmici e del gruppo vocale, si insedia uno dei più corposi live set gospel a cui si possa assistere. Nel 2020, Nate Martin & S.I.G.N. ha ricevuto un “Eddy award” per “Album dell’anno”; mentre, nel 2021, un “Gospel music choice award” per “Gruppo dell’anno”. Il gruppo ha viaggiato in tutti gli Stati Uniti diffondendo il Vangelo attraverso le canzoni. Per la prima volta in Europa, questa formazione si presenta con un insieme di musica religiosa tra spirituals neri tradizionali e tra sonorità moderne.