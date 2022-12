I due eventi, dedicati sia ai grandi, sia ai piccoli, si dividono in un concerto gospel e in una festa prenatalizia, con attività di tutti i tipi

A San Zaccaria, in vista del Natale, sono in programma due appuntamenti, dedicati sia ai grandi che ai piccoli, promossi dall’assessorato al decentramento del Comune di Ravenna, in collaborazione con l’associazione “San Zaccaria insieme” e col comitato cittadino di San Zaccaria.

La prima data da segnare nel calendario è quella di oggi, venerdì 16 dicembre, dato che, nella chiesa di San Bartolomeo, alle 21, è in programma un concerto gospel col coro “The new Jesus’ starlights gospel choir”, con buffet a fine evento, offerto dall’associazione “San Zaccaria insieme” per tutti gli intervenuti.

La seconda data da segnare nel calendario, invece, è quella di dopodomani, domenica 18 dicembre, visto che, in piazza del Vino, davanti al Conad, dalle 9 alle 12.30, si svolgerà la festa prenatalizia, con mercatino degli hobbisti, banchetti di beneficenza, laboratorio didattico di addobbi in legno, giochi e giro in pony per i bambini, consegna delle letterine a Babbo Natale, e, infine, offerto dal comitato cittadino di San Zaccaria, vin brûlé, bevande, bruschette e salsiccia.