animazioni, mercatini, spettacoli, incontri e laboratori

Nel fine settimana del 17 e 18 dicembre sono numerose le iniziative di “Bagnacavallo d’inverno”, fra animazioni, mercatini, spettacoli, incontri e laboratori.

Sabato 17 dicembre si inizierà già al mattino con “La pedalata dei presepi”, che partirà da Ravenna per raggiungere l’Ecomuseo delle Erbe Palustri. Alle 10 è poi in programma “Buon Natale in biblioteca”, lettura animata per bambini dagli 0 ai 5 anni e laboratorio di decorazioni natalizie (prenotazione obbligatoria).

Nel pomeriggio si animerà il giardino d’inverno di piazza della Libertà. A partire dalle 15 ci saranno l’esibizione di danza a cura di Beat Ballet asd, “Christmas Crackers” letture animate e scambio di auguri con Amici di Neresheim e Comunicando e a seguire animazioni con “I maghi del Natale”.

Alle 18 è poi prevista l’inaugurazione della mostra “Il paesaggio, sentieri battuti e nuove prospettive” al Museo Civico delle Cappuccine e in serata, alle 21, per la rassegna “Teatri d’inverno” al Teatro Goldoni andrà in scena “Tutto sua madre” con Gianluca Ferrato.

Domenica 18 dicembre, a Bagnacavallo, piazza della Libertà ospiterà dalle 10 alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 14 animazioni, cibo di strada, giochi di una volta e spettacoli a cura di “Bagnacavallo da centro”. Alle 15 è previsto il concerto gospel con To Be Choir.

Sempre a Bagnacavallo, nella Sala di Palazzo Vecchio, alle 10.30 si terrà la proiezione gratuita del film d’animazione “La freccia azzurra” e la presentazione del progetto “Visionario” a cura di Filmeeting, mentre nel pomeriggio alle 15 al Palazzotto di via Farini 25 il forno “L’arte del pane” proporrà una merenda di prodotti artigianali a tema natalizio.

Villanova proporrà per tutta la giornata, dalle 9 alle 16, la “Piccola fiera di Natale” mercatino della solidarietà, giochi e laboratori per bambini, caccia al tesoro fotografica a cura delle associazioni villanovesi.

La giornata si chiuderà alle 20.45 al Teatro Goldoni con la messa in scena dello spettacolo per bambini “La farfalla senza ali”, scritto per Aido dall’autore Renato Gadda e messo in scena dall’associazione Entelechia. La favola parla ai più piccoli di temi importanti come la donazione e la solidarietà attraverso una storia di amicizia, d’amore e di speranza. Organizzano le associazioni Anpi Bagnacavallo, Aido Bassa Romagna, Arci Casablanca, Auser Bagnacavallo, Avis Bagnacavallo, Spi Cgil Ravenna, Demetra – Donne in aiuto, Spi Cgil Bagnacavallo, Villanordic, L’Olmo di Masiera, Entelechia. L’ingresso è a offerta libera, il ricavato sarà devoluto a Aido Bassa Romagna.

Durante il fine settimana, infine, la rassegna Cinema Palazzo Vecchio proporrà la proiezione, alle 21, del film “Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3” di Philippe De Chauveron.

Il programma di eventi per le festività natalizie è coordinato dall’Ufficio Cultura del Comune e realizzato con la collaborazione della rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, delle associazioni e degli operatori culturali del territorio e dei Consigli di zona.

Informazioni e programma completo:

www.bagnacavallocultura.it

cultura@comune.bagnacavallo.ra.it – 0545 280891

Fb: Comune Bagnacavallo