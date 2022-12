Nella biblioteca “Maria Gioia” della città del sale, alle 16.30, è in programma l’incontro con l’autore del libro fantasy per ragazzi intitolato “Daniel Ghost e le anime erranti”

Mercoledì 4 gennaio del 2023, nella biblioteca “Maria Gioia” di Cervia, alle 16.30, la libreria “Bubusettete” della città del sale, in collaborazione con la biblioteca stessa, organizza un incontro, rivolto ai bambini dai nove anni in su, con Nicola Lucchi, autore del libro fantasy per ragazzi dal titolo “Daniel Ghost e le anime erranti”.

Il libro è un fantasy misterioso ambientato in val Camonica, nella valle dei Segni, attinge alla mitologia e alle leggende locali, e racconta la storia di Daniel che, dopo la scomparsa dei genitori, è costretto a trasferirsi dagli zii in un paesino sperduto tra le montagne. Come se questo non bastasse, a rendere la sua vita uno schifo, Daniel è pure un fantasma, ma non uno di quelli che infestano i castelli. Daniel è solo un ragazzino di cui nessuno si accorge. Cosa può succedere, quindi, quando una persona introversa e “invisibile” come lui scopre che Diana, la sua nuova compagna di banco, è un fantasma vero e proprio? E chi è l’anima errante che, da qualche giorno, tormenta gli studenti della scuola?

Per maggiori informazioni è necessario inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comunecervia.it, oppure telefonare allo 0544 979384.