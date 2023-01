Da giovedì 5 a domenica 8 gennaio tante iniziative nel territorio

Sarà uno scintillante spettacolo di fuochi d’artificio a dare il via al lungo fine settimana dell’Epifania, ricco di iniziative ed eventi in tutte le zone del territorio comunale. A Cervia è tutto pronto per offrire alle famiglie degli ospiti e dei residenti emozioni e divertimento negli ultimi giorni delle Festività 2022-2023.

Si parte giovedì 5 gennaio, alle ore 18, con lo Spettacolo pirotecnico musicale, contornato da mercatini e canti della tradizione dei Pasqualotti. L’appuntamento è sul Lungomare D’Annunzio, nell’area del porto e del porto canale.

Molto ricco il programma di venerdì 6 gennaio. A Tagliata è in programma il tradizionale Tuffo della Befana: alle ore 15 sulla spiaggia (ingresso da viale Sicilia) i più temerari offriranno spettacolo con un tuffo in mare, accompagnati da una vivace animazione e applauditi del pubblico, che avrà occasione di seguire, dopo il tuffo, le premiazioni del costume più divertente. L’evento, organizzato dalla Proloco Riviera dei Pini, è arricchito da una serie di iniziative che fin dal mattino animeranno la località di Tagliata, nella zona di piazzale dei Pesci, viale Sicilia e viale Italia. Alle 8.30 infatti è prevista la partenza della Pedalata della Befana, mentre alle 9.30 quella della Camminata della Befana. Dalle 10.30, mercatino di dolciumi, street food e oggettistica e alle 11.30 apertura dello stand gastronomico La Casina. Alle 13, esibizione itinerante dei Musicanti di San Crispino, che coinvolgeranno il pubblico per le vie di Tagliata.

In piazza Garibaldi a Cervia, dove dal 6 all’8 gennaio è organizzata dal Consorzio Cervia Centro un’edizione speciale di A spass par Zirvia, venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 si svolgerà il Festival delle Pasquelle, don i vari gruppi di Pasqualotti del territorio cervese e della Romagna che, vestiti dei caratteristici costumi e capitanati dalla Befana, si esibiranno con canti e distribuiranno dolci ai bambini.

Ma non è tutto. Anche nell’entroterra sono organizzate tradizionali feste della Befana, per coinvolgere le famiglie e offrire un’occasione di socializzazione. A Savio, la festa è organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Consiglio di zona al Pala Savio in via Tamigi 11 dalle 14. Anche a Pisignano-Cannuzzo pomeriggio di festa al Centro Sociale di via Zavattina 6/d con evento organizzato dalla ASD Grama e dal Consiglio di zona. A Milano Marittima, al Xmas Experience, per la gioia dei bambini, sarà presente la Befana.

Gli eventi continueranno anche sabato 7 e domenica 8 gennaio, giornata fino a quando nel centro della Città Giardino, tra le altre cose, è possibile ammirare gli scenografici allestimenti luminosi di Milano Marittima Winter Wonderland.