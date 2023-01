C’è tempo fino al 3 febbraio; la festa sarà domenica 12 febbraio dalle 14.30

Domenica 12 febbraio approda ad Alfonsine il Carnevale, l’appuntamento in maschera più colorato di sempre, con una sfilata per le vie del paese che partirà da piazza Monti alle 14.30, per arrivare in piazza Gramsci dove ci saranno le premiazioni di tutti i partecipanti.

Per comunicare la partecipazione del proprio gruppo alla sfilata è necessario iscriversi entro e non oltre venerdì 3 febbraio, inviando una mail a infocultura@comune.alfonsine.ra.it oppure via Whatsapp al numero 366 8222299. Nel testo del messaggio è necessario indicare il nome del referente e il nome del gruppo (se è già stato stabilito).

È previsto un rimborso spese di 50 euro per ciascun gruppo iscritto (minimo 6 partecipanti). La partecipazione all’evento è gratuita.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio cultura al numero 0544 866648.