L’ultracentenaria ha festeggiato il traguardo con la famiglia alla casa di riposo Giovannardi e Vecchi

Sabato 14 gennaio ha compiuto 101 anni la signora Fernanda Pezzi di Fusignano. Ospite della casa protetta «Giovannardi e Vecchi», è stata festeggiata mercoledì 18 gennaio dalla famiglia, gli amici e dal personale della struttura; ha ricevuto inoltre la visita della vicesindaca Lorenza Pirazzoli, che le ha portato gli auguri di tutta la comunità e un omaggio floreale.

Fernanda è nata il 14 gennaio 1922 a Fusignano, dove ha vissuto per tutta la vita. Sposata con Giuseppe Fiorini, entrambi hanno sempre lavorato nei campi, prima come coloni e poi, dopo aver acquistato un podere a San Savino, come coltivatori diretti. Senza figli, è rimasta vedova nel 1999 e da allora è stata accudita dai nipoti Giacoma e Renzo Minguzzi, fino all’inserimento in casa protetta, avvenuto quattro anni fa. Appassionata di uncinetto e lavoretti ai ferri, finché ha potuto le piaceva partecipare alle gite organizzate dalla Pro Loco di Fusignano.