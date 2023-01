Domenica 4 febbraio grande festa in centro con carnevale e stand gastronomico

Sant’Agata sul Santerno celebra la patrona cittadina, con una serie di iniziative che vanno dal 28 gennaio al 5 febbraio.

Il primo appuntamento si terrà sabato 28 gennaio al le 11 nella sala polivalente del centro sociale Ca’ di cuntadèn, per l’inaugurazione della mostra fotografica «Sant’Agata ai tempi del Covid», A cura di Armanda Capucci e Wanda Lusa, volontarie della biblioteca comunale «Loris Ricci Garotti»; la sera alle 20.45 ci sarà invece la commedia dialettale Se u je da garavlé a vegn neca me di Giusi Carducci, nella sala della comunità «Sacra famiglia di Nazareth».

Domenica 29 gennaio alle 20.45 ci sarà la serata musicale con Miranda e Stefano, con canzoni di ieri e di oggi, e gli intermezzi umoristici con le barzellette di Tiziano Gatta. A cura dell’associazione «I compagni della scuola» (informazioni e prenotazioni al 348 8548501).

Martedì 31 gennaioalla Ca’ di cuntadèn la 22esima edizione della serata culturale «Sant’Agata alla ricerca del suo passato», a cura della biblioteca comunale «Loris Ricci Garotti» e ricercatori storici locali; intervengono Roberto Ravaglia (La maestra contadina: 60 anni di doposcuola nel sorriso degli allievi di Anna Furini, 1942-2022); Patrizia Parrucci e Giancarlo Ronchi (1773 – La Sant’Agata contesa e il Passo sul Santerno); Armanda Capucci (Pie istituzioni della comunità santagatese a partire dal 1500).

Giovedì 2 febbraio alle 20.30 nella sala della comunità «Lasciami volare Pesciolino Rosso», una testimonianza di un padre per elaborare il dolore; Papà Giampietro racconterà la propria storia e quella di suo figlio Emanuele. Una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo si può sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita possono rendere migliori. A cura della Pro loco in collaborazione con la scuola «Giovanni Pascoli» di Sant’Agata. Informazioni e prenotazioni al 347 8658389.

Venerdì 3 febbraio alle 16.30 nella biblioteca comunale letture carnevalesche in biblioteca e a seguire laboratorio di creazione maschere, per bambini dai 3 agli 8 anni.

Alle 21 nella sala della comunità il concerto contro la violenza sulle donne «Donna… come l’acqua di mare» con l’associazione corale Antonio e Ettore Ricci, a cura della Pro loco. Informazioni e prenotazioni al 347 8658389.

Sabato 4 febbraio alle 11.30 in piazza Umberto I ci sarà la festa della Patrona, col carnevale in centro e stand gastronomico della Pro Loco, con musica e intrattenimento per grandi e piccoli.

Sempre alle 11.30 al Grande Parco Vatrenus ci sarà «Benvenuti a Sant’Agata», la cerimonia di intitolazione dell’albero dedicato ai bambini nati nel 2022. A seguire il galà dello sport, dell’associazionismo e del volontariato santagatese, con la consegna degli attestati di merito e gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale ai personaggi e alle associazioni che si sono distinte nel corso dell’anno. In caso di maltempo, le iniziative al parco potranno subire variazioni.

Alle 20:45 nella sala della comunità la commedia dialettale Personal trainer di Gian Battista Morganti e Mery Malerbi, con la compagnia dialettale «Qui de Tond» di Lugo, a cura della parrocchia di Sant’Agata sul Santerno in collaborazione con la fondazione Luigia Fucci Pollini. A seguire, lotteria.

Domenica 5 febbraio alle 11 in chiesa si terrà la messa della patrona Sant’Agata celebrata dal vescovo Mario Toso, alle 12.30 alla Ca’ di cuntadèn il pranzo del santagatese lontano e infine alle 18 sempre in chiesa si terrà il concerto della patrona «Con voce festiva». Il soprano Roberta Canzian con l’ensemble Tiepolo (tromba, oboe e flauto dolce, organo, fagotto) eseguiranno le arie più belle di Scarlatti, Handel, Bach, Piazzolla e Fyodorovich per celebrare la festività di Sant’Agata. A cura del Comune di Sant’Agata sul Santerno (informazioni info@laviadellearti.org, telefono 347 1382832).

La festa della patrona è organizzata dal Comune di Sant’Agata sul Santerno, in collaborazione con la parrocchia e le associazioni.