A Russi, martedì 14 febbraio, a partire dalle 16.30, una serie di iniziative per porre fine alla violenza di genere

Il Comune di Russi, in collaborazione con Linea Rosa, continua le azioni di contrasto alla violenza di genere.

Martedì 14 febbraio 2023, alle ore 16.30, presso l’Asilo Nido “A. P. Babini” di via di Roma n. 1 sarà infatti inaugurata la mattonella “I Fiori – Russi Città amica delle donne”, pezzo unico realizzato da artisti mosaicisti ravennati che coniuga bellezza, arte e solidarietà.

Alle 17.00, invece, piazzetta Dante si animerà grazie al flash mob del “One Billion Rising”, organizzato insieme alle Associazioni del territorio e Idea Danza.

Questa campagna rivoluzionaria, nata nel 2013 dall’idea dell’autrice Eve Ensler, si svolge tutti gli anni il 14 febbraio in centinaia di città in tutto il mondo e mira a far ballare e manifestare quante più persone possibili per denunciare queste violenze. Quest’anno la parola d’ordine è “creare una nuova cultura”, una cultura in cui si coltiva la cura, la comunità, la fiducia e la compassione.

La cittadinanza è invitata a partecipare a questa danza di forza, coraggio e gioia per la libertà delle donne che intende educare alla cultura del rispetto reciproco. Chi vuole può indossare un indumento o un accessorio di colore rosso, ad esempio un nastro legato al polso.