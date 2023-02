In palio cene, pranzi e apertivi. Inoltre verrà allestito l’Angolo di San Valentino dove le coppie potranno scattarsi liberamente delle foto

Quest’anno San Valentino sarà uno SPASSO nel centro storico di Ravenna con la nuova iniziativa di promozione del cuore cittadino ideata e promossa dal Comitato Spasso in Ravenna, realtà nata per iniziativa delle associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, con il contributo del Comune di Ravenna e il sostegno de La Cassa di Ravenna.

Ad animare le giornate dedicate all’amore sarà un concorso ritagliato proprio sulle attività del centro di Ravenna e che coinvolgerà proprio gli oltre 120 punti vendita affiliate al Comitato promotore dell’iniziativa. Da venerdì 3 a martedì 14 febbraio basterà effettuare acquisti per almeno 30,00 euro nei negozi che espongono la vetrofania di Spasso in Ravenna per partecipare ad una fantastica estrazione a premi.

Sarà sufficiente uno scontrino del valore di almeno 30,00 Euro per poter vincere, a scelta, una cena o un pranzo per due persone del valore di 100,00 Euro, oppure un aperitivo, sempre per due persone, del valore di 30,00 Euro. Premi che saranno consumati sempre nei locali aderenti a Spasso in Ravenna.

Partecipare sarà semplicissimo. Sarà sufficiente inviare una foto dello scontrino a info@spassoinravenna.it insieme a nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico e mail. Ogni scontrino fornirà un’occasione per vincere: sarà possibile infatti partecipare anche più di una volta alla vittoria di un premio. In palio, in totale, tre cene/pranzi e quindici aperitivi per due persone, che saranno estratti a sorte e saranno utilizzabili, non prima del 21 febbraio, previa prenotazione nel locale scelto tra quelli aderenti.

E per rendere ancor più dolce e coinvolgente il periodo dedicato universalmente all’amore, Spasso in Ravenna allestirà nelle vicinanze di Porta Adriana, all’incrocio fra via Barbiani e via Cavour, l’Angolo di San Valentino. Qui, tra fiori, piante e un meraviglioso cuore, sarà possibile per tutti gli innamorati scattarsi liberamente foto e pubblicarle sui social con il tag #spassoinravenna e @spassoinravenna oppure inviarle via mail per la loro pubblicazione sui canali del Comitato! La foto sarà gradita, ma da non considerare requisito obbligatorio per la partecipazione al concorso a premi.

L’elenco degli esercizi aderenti a Spasso in Ravenna, il regolamento completo e dettagliato del concorso “San Valentino è uno spasso” e tutto il materiale informativo sono consultabili sul sito web www.inravenna.it.