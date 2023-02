Un convegno dedicato allo statista repubblicano e all’archivio digitale della sua opera omnia. Interventi anche del Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e del Presidente ABI, Antonio Patuelli

Il 6 febbraio Ugo La Malfa e presenta l’archivio digitale dei suoi scritti, discorsi, lettere e documenti iconografici e audiovisivi, raccolti in un portale on line (www.fulm.org/ulm/) in via di realizzazione con un progetto della Fondazione Ugo La Malfa, cofinanziato dall’assessorato a Cultura e Paesaggio dell’Emilia-Romagna.

L’appuntamento è alle 17 alla sala Corelli del teatro Alighieri (via Mariani 2). Il convegno sarà aperto dal sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, e dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Seguiranno gli interventi di Angelo Varni (“Ugo la Malfa e la Romagna”), Claudia La Malfa (“L’Archivio digitale”), Eugenio Fusignani (“Ugo La Malfa e i circoli del Pri in Romagna”), Antonio Patuelli (“Culture nella Prima Repubblica”), Giorgio La Malfa (“Il centro-sinistra e i comunisti”).

La Romagna (Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì) fu collegio elettorale di Ugo La Malfa per molti anni. Qui lo statista repubblicano condusse campagne elettorali affollate di convegni, comizi, dibattiti, mantenendo un dialogo costante con la gente del posto. Il suo pensiero e la sua azione hanno ispirato la militanza di circoli e sezioni del Pri sorti numerosi sul territorio regionale. I discorsi pronunciati da La Malfa in Romagna e gli articoli scritti per giornali e riviste locali sono stati raccolti nel 1990 da Roberto Balzani e Angelo Varni nel volume “Ugo La Malfa in Romagna”, ora disponibile in versione digitale nella sezione Pubblicazioni del Portale Ugo La Malfa.

Il convegno è stato organizzato dalla Fondazione Ugo La Malfa, dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna, assessorato a Cultura e Paesaggio, in collaborazione con la Fondazione Casa di Oriani.