La Presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana sezione di Cervia, Isabella Ciotti: “La prima autentica esperienza democratica del nostro Paese”

In occasione del 174° anniversario della proclamazione della Repubblica Romana, che si terrà oggi, giovedì 9 febbraio, i mazziniani cervesi, e non solo, si ritroveranno per festeggiarla.

“Dopo tre lunghi anni, ci ritroviamo finalmente di persona per festeggiare questo appuntamento fondamentale per tutti coloro che si riconoscono nella cultura laica, democratica e repubblicana” riferisce la Presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana sezione di Cervia, Isabella Ciotti.

“Infatti – continua Ciotti – rappresenta una data che fa ancora riflettere sul significato che rappresenta: la prima autentica esperienza democratica del nostro Paese, ispirata da Mazzini e da tutti i democratici”.

Sono passati 174 anni da quell’avvenimento che possiamo considerare la pietra miliare per la costruzione del nostro ordinamento civile, o meglio, dei principi fondamentali sui quali si basano i nostri rapporti sociali e che Mazzini considerava “condizioni, inviolabili in ogni uomo: libertà, educabilità, socialità, capacità, necessità di progresso…”. Principi che sono stati ripresi dalla nostra Costituzione, che quest’anno compie 75 anni.

Dopo il periodo di pandemia, perciò, i mazziniani cervesi vogliono rinnovare l’impegno per l’affermazione dei valori che quell’esperienza ha voluto rappresentare, ritrovandosi il 9 Febbraio 2023 alle ore 20 presso il Ristorante Ca’ Rossi via delle Anse 5 – Savio di Cervia.