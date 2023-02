Dopo due anni di restrizioni Covid la sfilata dei carri è tornata

Dopo due anni di restrizioni Covid Ravenna è tornata a colorarsi di coriandoli e dell’allegria di grandi e bambini con la sfilata dei carri in via di Roma andata in scena nel pomeriggio ieri, domenica 12 febbraio.

Tra le novità di quest’anno si è svolto il primo Concorso fotografico dedicato a Giorgio Re, storico volontario e “papà” del Carnevale, morto nel giugno 2020 per malattia.

Sono state 9 le parrocchie impegnate nella realizzazione dei 7 carri che hanno animato le vie limitrofe a Santa Maria in Porto e al Mar, con partenza dal sagrato di quella parrocchia. Il tema è libero, come negli ultimi anni. E ognuno l’ha interpretato a modo suo: “Tessere di stelle” è il titolo del carro di Santa Maria in Porto, “Il regno Unito” quello di San Rocco, “La banda Bassotti e Paperopoli per San Biagio (campioni in carica) e San Vittore, “Il Lunapark” è il tema scelto dal Redentore e San Paolo, “Ripartiamo in allegria” sarà Porto Fuori e infine “L’allegra cucina” Per Santa Teresa e Walt Disney per Marina di Ravenna.

Dopo il 12 febbraio, la seconda sfilata è in programma il 19 febbraio a Marina, con inizio alle 14.30.