Domenica 19 febbraio 2023 appuntamento in piazza Farini a partire dalle ore 14.30

Domenica 19 febbraio 2023 a partire dalle ore 14.30 il Carnevale di Russi, organizzato dall’Oratorio “Don Bosco” e dalla Parrocchia S. Apollinare con il patrocinio del Comune di Russi e il contributo dei negozianti e commercianti di Russi, animerà piazza Farini e le vie del centro storico con sfilata e relativo concorso delle maschere, stand gastronomico, lotteria e giochi per tutti i bambini.

Nell’occasione sarà utilizzato per la prima volta il nuovo palco, di recente acquistato dall’Amministrazione comunale per un importo di 24 mila euro. La struttura, di 8×6 metri in acciaio, legno e dotata di copertura, sarà utilizzata per eventi e manifestazioni sul territorio comunale. Con questo investimento il Comune intende valorizzare e sostenere le iniziative, culturali e non, che verranno svolte in futuro anche in collaborazione con le realtà locali.