L’iniziativa è stata coordinata dall’associazione dei gemellaggi “Amici di Neresheim

È stato dedicato a Tonino Guerra l’ultimo evento, tenutosi sabato 11 febbraio a Francoforte presso la sede della Deutsch-Italienische Vereinigung, previsto dal progetto “Radici e nuovi orizzonti” e promosso dal Comune di Bagnacavallo con le associazioni Amici di Neresheim, BiArt Gallery e Filmeeting per far conoscere la nostra cultura e le nostre tradizioni oltre i confini italiani.

L’esperienza viene definita molto positiva dall’assessore Francesco Ravagli, presente a Francoforte per l’Amministrazione comunale di Bagnacavallo, il quale ha sottolineato come una volta ancora il lavoro di équipe e la sinergia fra il Comune e le varie associazioni siano risultati vincenti.

Dal canto loro le associazioni bagnacavallesi raccontano che «il titolo “Il magico mondo di Tonino Guerra” non poteva essere più azzeccato: nella sala si era creato veramente un clima di “magia” nella presentazione delle opere di Tonino Guerra, dei suoi quadri, della sua poesia, dei suoi scritti, delle sue scelte per la sceneggiatura di “Amarcord”, aspetti presentati tutti da “attori” diversi, sia in lingua Italiana che tedesca grazie alle traduzioni di Irene e Sofia, e questo format è stato molto apprezzato dal pubblico, fra cui professori universitari, letterati, direttori di musei, persone di origine italiana e due giovani bagnacavallesi che vivono e lavorano a Francoforte, Gaia Cortesi e Marco Gardini, che con la sua compagna Irene ci ha aiutato nell’organizzare a distanza questo evento.

Tonino Guerra – concludono – inizialmente quasi “sconosciuto”, dopo due ore eccolo personaggio noto, importante… non è mancata la domanda come mai Tonino Guerra e Bagnacavallo, quindi si è parlato del legame con la nostra città, in particolare con il nostro concittadino Italo Graziani, purtroppo deceduto, e dell’amore di entrambi per il mondo contadino. Il tutto si è concluso con l’assaggio di nostri prodotti, anche questi molto apprezzati».

L’iniziativa è stata coordinata dall’associazione dei gemellaggi “Amici di Neresheim” con il supporto dell’associazione Italo-tedesca di Francoforte, mentre la parte organizzativa è stata affidata all’associazione Comunicando.Il progetto è finanziato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, tramite il Bando per contributi ad Enti Locali e ad Associazioni di promozione sociale della legge regionale 5/2015.