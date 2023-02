Scopo del nuovo progetto, ideato da Cristiana Zama, è valorizzare le famiglie che hanno abitato gli edifici del ravennate, la loro storia e le tracce del loro passato

Il titolo della nuova iniziativa di visite guidate ideata da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, che ha l’obiettivo di aprire le porte dei palazzi nobiliari del territorio ravennate valorizzando le famiglie che li hanno abitati, la loro storia e le tracce dei fasti passati, è “Metti un pomeriggio a palazzo”.

Il programma, più specificatamente, comprende tre visite della durata di un’ora e mezza, in programma, rispettivamente, da metà febbraio a inizio marzo, a palazzo Spreti di Ravenna, a palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna, e a palazzo san Giacomo a Russi, tutte alle 15. Gli incontri, rivolti ad un massimo di venticinque persone, sono effettuato rispettando i protocolli Covid-19 e con l’ausilio di radioguide, sia per una migliore fruizione che per il mantenimento del distanziamento sociale, prevedono una breve introduzione con visita dell’esterno e con visita all’interno delle varie sale, ammirando gli affreschi e le decorazioni ancora visibili.

Per i primi appuntamenti programmati e di seguito elencati, in una nota, gli organizzatori vogliono ringraziare per la collaborazione e per la disponibilità il Comune di Ravenna, il Comune di Russi e “La torre fitness group”:

sabato 18 febbraio, visita guidata a palazzo Spreti di Ravenna, residenza della nota famiglia Spreti, che ha visto, come ospite illustre, papa Pio VII

domenica 26 febbraio, visita guidata a palazzo san Giacomo di Russi, detta anche “La Versailles della Romagna”, essendo una sontuosa residenza estiva della famiglia Rasponi

domenica 5 marzo, visita guidata a palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna, uno dei più maestosi edifici della città, residenza creata per rimarcare l’importanza di questa famiglia nella società ravennate di fine Seicento ed inizio Settecento

Il costo di ogni visita guidata, la cui prenotazione è obbligatoria e va effettuata, anticipatamente, sul sito web www.eventbrite.it, effettuando la ricerca geolocalizzata per Ravenna, o sul sito web www.ravennaexperience.it, oppure contattando direttamente Cristiana Zama, la guida turistica abilitata, è di 10€ a persona, ed include la visita ed il noleggio delle radioguide.

Per maggiori informazioni e per prenotare, è necessario telefonare al 338 8246038, o inviare una mail all’indirizzo czama@libero.it, oppure visitare il link del sito web facebook.com/GuideinRavenna.