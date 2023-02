A casa Vignuzzi l’esposizione dedicata ai molti modi diversi di leggere

Martedì 21 febbraio, a casa Vignuzzi di Ravenna, aprirà la mostra dal titolo “Lettura per tutti”, dedicata ai tanti modi diversi di leggere, con gli occhi e con le dita, per moltiplicare lo sguardo sulla lettura. L’esposizione sancisce la conclusione del percorso di educazione alla lettura promosso dall’istituzione Biblioteca Classense grazie al progetto intitolato “Un ‘carattere’ pacifico”, risultato vincitore nel bando del centro per il libro e la lettura del ministero della cultura, con cui la Classense si è impegnata a promuovere l’accessibilità e l’inclusione all’interno delle biblioteche cittadine.

Fino a martedì 21 marzo saranno, quindi, in mostra una selezione delle tante tipologie di comunicazioni migliorative ed alternative che stanno via via popolando gli scaffali di tutte le biblioteche dell’istituzione Classense. Dalla lingua dei segni si arriva al braille, dalla caa si giunge ai font ad alta leggibilità, e, infine, dagli audiolibri si termina coi libri tattili illustrati.

L’esposizione, visitabile dal lunedì al sabato compresi, dalle 15 alle 18 (il martedì e il giovedì anche alla mattina, ma solo per le scuole, su prenotazione; mentre, anche il sabato, solo alla mattina, dalle 9.30 alle 12.30), inoltre, ospiterà il libro dal titolo “A caccia dell’orso”, classico della letteratura per l’infanzia di Rosen e di Oxenbury, tradotto in caa da “ReciprocaMente”, un centro di documentazione e di formazione della cooperativa sociale “Il cerchio” che, per l’occasione, organizza, sempre a casa “Vignuzzi” di Ravenna, due letture per bambine e per bambini dai tre anni ai sei anni. Il primo appuntamento è in programma venerdì 10 marzo, alle 10.30; mentre, il secondo incontro, è in programma sabato 18 marzo, anch’esso alle 10.30.

Obiettivo principale della mostra è sia sensibilizzare trasversalmente tutte le fasce d’età all’accoglienza della diversità, contribuendo a far conoscere la ricchezza rappresentata dai linguaggi alternativi, con le loro tipologie e coi loro codici specifici, e sia estendere l’invito al piacere della lettura alle persone con difficoltà o con disabilità fisiche e sensoriali.

Per maggiori informazioni e per prenotare, è necessario inviare una mail all’indirizzo vignuzzi@classense.ra.it.