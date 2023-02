progetti di prevenzione e a favore dell’Hospice di Lugo per l’acquisto di un mezzo che consenta le cure palliative a domicilio

“Con sta neve e con sto vento chi è che bussa al mio convento?” è il titolo della rappresentazione che verrà messa in scena domenica 5 marzo al Teatro Rossini dalla compagnia teatrale “Amici del Pronto Soccorso di Lugo”. In questo spettacolo Paolo Parmiani avrà il doppio ruolo di regista e attore, come Laura Ghera del Centro Studi Danza nel doppio ruolo di coreografa e attrice. Due saranno gli appuntamenti, al pomeriggio ore 16 e alla sera ore 20.30. L’obiettivo è la raccolta fondi a favore della LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Ravenna Lugo per progetti di prevenzione e a favore dell’Hospice di Lugo per l’acquisto di un mezzo che consenta le cure palliative a domicilio.

Gli ultimi biglietti disponibili (10 euro) si possono acquistare presso la tabaccheria Ricci Picciloni in via Acquacalda 138 a Lugo.

Lo spettacolo e le sue finalità sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa nella sede del Comune di Lugo, che patrocina l’evento, dal vice sindaco Pasquale Montalti, dalla presidente LILT Laura Baldinini Senni, da Stefano Para della compagnia degli “Amici del Pronto Soccorso di Lugo”, dal direttore dell’Hospice di Lugo Luigi Montanari, dal regista Paolo Parmiani e dal direttore dell’ospedale Umberto 1° Paolo Tarlazzi.

La compagnia degli “Amici del Pronto Soccorso di Lugo” propone uno spettacolo divertente, frutto di un’idea che è nata durante il lockdown e finalmente può essere messa in scena. Sul palco saliranno anche alcuni allievi del Centro studi Danza. Un’ulteriore prova di solidarietà che arriva dalla capacità di fare squadra delle associazioni e delle istituzioni della città.