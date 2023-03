Per la giornata dei diritti della donna, sono tanti gli eventi e le iniziative di riflessione, promossi da associazioni, da gruppi femminili, da gruppi informali, e da tante realtà, che coinvolgono la cittadinanza

L’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, è occasione di riflessione e per questo si organizzano eventi e iniziative che coinvolgono la cittadinanza.

Anche quest’anno sono numerosi gli appuntamenti promossi da associazioni, gruppi femminili, gruppi informali e tante altre realtà cittadine. Il Comune di Ravenna le promuove e le porta a conoscenza della comunità anche attraverso la realizzazione di un pieghevole le cui immagini sono state realizzate da alcune studentesse del liceo artistico Nervi Severini.

“Il lavoro delle associazioni del territorio di Ravenna è insostituibile – afferma Federica Moschini, assessora ad Associazionismo e volontariato, decentramento, politiche e cultura di genere – e, insieme all’Amministrazione comunale, lavorano per una sensibilizzazione e una educazione permanenti sui temi della parità di genere, sulla condizione della donna in ogni ambito, sulle discriminazioni, ma anche sulle conquiste sociali raggiunte. C’è ancora molta strada da fare e sarebbe auspicabile arrivare agli obiettivi dell’agenda dell’Onu che punta al raggiungimento entro il 2030 dell’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze. Occorre impegnarsi di più per eliminare la discriminazione di genere, per favorire l’accesso all’istruzione, in particolare in alcune aree del mondo, superare la differenza di retribuzione a sfavore delle donne, trovare soluzioni concrete per permettere la conciliazione del lavoro con gli impegni familiari, favorire l’occupazione femminile. Colgo l’occasione per ringraziare tutte e tutti coloro che si sono impegnati ad organizzare gli appuntamenti che si susseguono in un ricco calendario che arriva fino ai primi di aprile e che riguardano diversi ambiti per coinvolgere il maggior numero di persone possibili”.

Gli eventi interessano diversi ambiti e vanno dalla presentazione di libri alla proiezione di film, da incontri nelle scuole a spettacoli, da laboratori a mostre, da riflessioni a letture, fino a momenti di convivialità.

Il calendario delle iniziative

Dall’1 all’8 marzo

– ore 17 Zona dantesca, Leggere Dante al femminile.

Lettura di versi danteschi che dipingono ritratti di donne forti e intense, rese memorabili per l’eternità. FIDAPA

3 marzo

– ore 18

Centro relazioni culturali, sala D’Attorre, via Ponte Marino 2

Cecilia Milantoni presenta il libro

I dolci al tempo di Caterina Sforza. Segreti e ricette della tradizione medievale e rinascimentale

Società Editrice Il Ponte Vecchio

Con la partecipazione di Claudia Fanciullo

Dal 6 al 15 marzo

– Mostra diffusa di foto – La donna e la condizione femminile. Vetrine del Centro Storico. Fotografi professionisti provincia di Ravenna e Comitato Spasso in Ravenna

7 marzo

– ore 8.30-13 via Canalazzo, 59

Donne e agricoltura- Un fiore a Km zero.

Mercato contadino di Campagna Amica. Assaggi di cibo contadino e omaggio alle donne. Coldiretti Donne Impresa Ravenna e Floricoltura Bandini

– ore 11.00 CNA, viale Randi 90/B

L’empowerment femminile. Il progetto Self Power.

Le volontarie del centro antiviolenza incontrano le imprenditrici di CNA.

Linea Rosa

– ore 17.30 CittAttiva via Carducci 14

Educazione alla diversità di genere: laboratorio interattivo per bambini.

Decostruire gli stereotipi di genere tramite la lettura e l’ausilio di un Kamishibai.

Arcigay Ravenna

previa iscrizione: ravenna@arcigay.it

– ore 17.45 Casa delle donne Via Maggiore 120

Proiezione del film: La bicicletta verde, di Haifaa Al-Mansour.

a cura di FIAB Ravenna in collaborazione con Casa delle Donne Ravenna

– ore 18

Centro relazioni culturali, sala D’Attorre, via Ponte Marino 2

Paola Angeli Bernardini presenta il libro

Donne e dee nel Mediterraneo antico

Il Mulino

– ore 19.30 Sala Hof V. Staggi 4, Porto Fuori

Apericena, musica di Sonia Davis e letture.

Prenotazione 331 5772884/ 338 2165756

Ass.ne 8 marzo Donne di Porto Fuori

– ore 21 Sala Corelli – Teatro Alighieri Concerto per la giornata internazionale della Donna Pianista Carlotta Maestrini,

Emilia Romagna Concerti e Linea Rosa

info: erconcerti1@yahoo.it

Dall’8 al 31 marzo via Zirardini

Mostra a cielo aperto delle donne, nella storia, che sono nate e/o vissute a

Ravenna. Ravenna Tourism, Rosetta Berardi, Casa delle Donne, Biblioteca Classense

Dall’8 marzo al 21 aprile

LegaCoop Romagna promuove il bando per l’assegnazione di 3 borse di studio rivolto a studentesse frequentanti corsi di laurea in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico

8 marzo

– ore 7.30-16.30

Piazzetta angolo tra via Barbiani e via Cavour

Banchetti distribuzione mimose

per autofinanziamento e distribuzione materiali dell’associazione – UDI Ravenna

– CittAttiva via Carducci 14

mattino: scuola di italiano per persone

di origine straniera, lezione declinata sul tema della donna.

ore 14 pomeriggioinsieme, con le donne dell’est Europa con musica e cibi della tradizione.

Cittattiva e Romania Mare

– Sedi della provincia di Ravenna

Confartigianato incontra le nuove imprenditrici.

Confartigianato provincia di Ravenna – Movimento Donne Impresa

– ore 9.30

Casa di curaDomus NovaInaugurazione Mattonelle: I fiori di Ravenna- Ravenna città amica delle donne, a seguire inaugurazione mostra fotografica di Elena Fiore

Resilienza: donne che fanno la differenza

– ore 14 Casa di curaSan Francesco Inaugurazione mattonella-Ravenna Città amica delle donne – Linea Rosa e Case di cura

– ore 10.30

Villanova di Ravenna, piazzetta verde A. Sellitto.

Inaugurazione di una panchina rossa. Alla presenza delle autorità comunali e religiose.

Comitato Cittadino Villanova di Ra.

– ore 14 Webinar: Accesso al credito e conciliazione lavoro-famiglia.

Info: segreteria@confesercentiravennacesena.it

Confesercenti Ravenna-Cesena

– ore 15

Percorso con partenza e ritorno al Parco 8 Marzo di Porto Fuori,

Passeggiata e Letture itineranti.

Ass.ne 8 Marzo Donne di Porto Fuori

– ore 16

Museo Classis, via Classense, 29,

“… tutto l’oro ch’è sotto la luna: la fortuna è donna?

Con Letizia Lodi, direttrice del Museo Nazionale di Ravenna, e Francesca Masi, direttrice della Fondazione RavennAntica. Conversazione sul legame che intercorre tra il fato e le figure femminili, a partire dal volto della Tyche, la personificazione della dea Fortuna, rinvenuta negli scavi dell’area di Classe e divenuta il simbolo di Ravenna.

– ore 17

Centro Sociale “La Pioppa” Savarna

Letture e inaugurazione di una panchina rossa dedicata a Elisa Bravi e a tutte le vittime di femminicidio.

Una panchina per Elisa e Comitato cittadino Savarna, Grattacoppa, Conventello e Centro Sociale “La Pioppa”

– ore 17.30

Biblioteca Classense, Sala Muratori (Via Baccarini 5 – Ravenna)

Emma Calderini e le altre. Storie di donne tra teatro, cinema e illustrazione

Con Diego Dalla Palma e Paola Pallottino

Evento in occasione del finissage della mostra “Emma Calderini. Storie di lana, seta e crinoline” (Corridoio Grande della Biblioteca Classense, fino all’8 marzo 2023).

9 marzo

– ore 10.30piazza 22 giugno 1944, Piangipane.

Recital – Donne, universo in cammino. Musica e parole. Un mosaico di idee, classi terze medie plesso scolastico di Piangipane, Linea Rosa.

9 marzoore 15.30 e 11 marzo ore 11

Visita guidata “Le donne nei mosaici di Ravenna…e non solo”. Mausoleo di Galla Placidia, Basilica di S. Vitale e Sant’Apollinare Nuovo. Soroptimist e V. Baioni (Ass.ne Culturale Ad Arte)

Prenotarsi a: ravenna@soroptimist.it

10 marzo

– ore 17.00 Sala Spadolini – Biblioteca Oriani via C. Ricci 26

“La costola storta” testi e pretesti della misoginia tra i musulmani

Presentazione del libro di Marisa Iannucci,

intervengono G. Bagnato, teologa della chiesa metodista valdese, P. Patuelli,

M. Mannucci, R. Sutter. In presenza e in diretta Fb

Femminile Maschile Plurale

– ore 18

Centro relazioni culturali, sala D’Attorre, via Ponte Marino 2

Maria Serena Mazzi presenta il libro

Donne in fuga. Vite ribelli nel Medioevo

Il Mulino

– ore 20.45

“Quando a casa tornerai vienimi a trovar” presentazione del libro di A .M. Fabbri. Conduce il giornalista F. Spadoni – assessorato al Decentramento, Consiglio territoriale di Roncalceci, Ass.ne culturale La Ramona.

11 marzo

Casa di Cura Domus Nova, via Pavirani 44

“Abbi cura di te”

Giornata con check up per la prevenzione delle maggiori patologie delle donne (senologica, osteoporosi, ginecologica, vascolare) prenotazione 0544-508311.

Contestuale Corner espositivo di Linea rosa sulla attività della associazione.

– Piazza del Mercato, Via Sighinolfi

Associazione progetto Endometriosi

Tavolo informativo e distribuzione di vasi di gerbera e semi di girasole, con offerta minima per sostenere l’associazione.

– ore 9.30

Piazza San Francesco

Cicloescursione con percorso dedicato alla figura di Anita Garibaldi – FIAB Ravenna

– ore 10.30

Teatro Mazzini, Castiglione di Ravenna

Inaugurazione Mattonella: Ravenna città amica delle donne.

Linea Rosa e ICS 1 Intercomunale Ravenna/Cervia

12 marzo

–ore 17

Mama’s Club via San Mama 75.

Iran. Cosa sta succedendo e perché. Modera F. Soriano, collegamento con Azam Bahrami, attivista e scrittrice nata in Iran. ARCI Provinciale, ARCI Mama’s, Genera, ANPI Ravenna

17 marzo

–ore 17

Casa delle Donne Via Maggiore 120

Da una ricerca sulle donne nella urbanizzazione di Ponte Nuovo:

“Donne che hanno costruito identità e relazioni”

Presentazione del libro di Giancarla e Valeria Tisselli e L. Orlandini.

UDI Ravenna, assessorato Politiche e cultura di genere Comune di Ravenna, in collaborazione con Casa delle donne.

– ore 18

Centro relazioni culturali, sala D’Attorre, via Ponte Marino 2

Maria Paola Patuelli presenta il libro

1989. Metamorfosi del rosso tra comunismo e femminismo

Pendragon edizioni

Con Claudia Bassi Angelini, Claudia Giuliani ed Elsa Signorino

18 marzoore 17Biblioteca Guerrini,via Guerrini n. 60 a Sant’Alberto

Aperitivo letterario- Omaggio alla figura ed alla poesia di Anna Maria Ortese

Ass.ne Il Glicine, Biblioteca Classense, assessorato al Decentramento.

19 marzo

– ore 10

Questura di Ravenna

Inaugurazione Mattonella: Ravenna città amica delle donne. Alla presenza di: questora G.Stellino, assessora F. Moschini, Linea rosa A. Bagnara

Dall’1 al 31 marzo

Vetrine consapevoli. Esposizione di materiale informativo per diffondere la conoscenza dell’endometriosi.

Associazione Progetto Endometriosi

“Basta poco per cambiare a scuola”

Laboratori presso gli Istituti Callegari-Olivetti e Comprensivo del Mare

Confronto su ruoli e stereotipi.

Riconoscimento di comportamenti di violenza di genere

CNAI Ravenna e Coop. Soc. Librazione

#8marzodellebambine #possoesserequellachevoglio

Istituti scolastici del territorio

dialoghi e laboratori sulla realtà delle bambine e delle ragazze nella nostra realtà e nel mondo

info: 348 3702926, 3471856050

Unicef Ravenna in collaborazione con le scuole interessate

24 marzo

– ore 18

Centro relazioni culturali, sala D’Attorre, via Ponte Marino 2

Dialogo a tre voci a cura di: Giulia Crippa, Annalisa Furia, Elisa Tosi Brandi:

Vestite di parole. Donne, abiti, emancipazione dal Medioevo all’età contemporanea

Presenta Francesca Masi, direttrice di RavennAntica

25 marzo piazzetta Serra,

“Inaugurazione sede temporanea monumento OUR SKIN”

Orario dell’evento sarà pubblicizzato sui canali social e sito dell’associazione Linea Rosa

1 aprile

– ore 21

Almagià Via Dell’Almagià 2

“Zona di contatto”

spettacolo conclusivo del laboratorio di Teatro e Autobiografia

Asja Lacis

5 aprile

– ore 20,45

Almagià, via dell’Almagià 2

Xxn- Sfumature di donne di scienza

spettacolo con Sara D’Amario

Ass.ne Amici di Esmeralda