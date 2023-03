presso la saletta didattica delle Cappuccine di via Vittorio Veneto

Prende il via martedì 7 il calendario di iniziative “Il marzo delle donne”, coordinato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Bagnacavallo in occasione della Giornata internazionale della donna.Nell’appuntamento di martedì, in programma alle 20.30 presso la saletta didattica delle Cappuccine di via Vittorio Veneto, la psicologa Ylenia Greco terrà una conferenza dal titolo “Donne di ieri, di oggi e di domani”, promossa da Demetra donne in aiuto e Comitato di amicizia e solidarietà. Interverrà la vicesindaca Ada Sangiorgi.La serata sarà l’occasione per riflettere insieme sui progressi fatti e su quelli da fare in direzione della parità di genere. Partendo dalle conquiste del recente passato, si approfondirà la situazione della società attuale rispetto alla parità di genere, con uno sguardo generale al mondo e uno particolare alla realtà italiana. Grande spazio sarà dedicato all’approfondimento delle dinamiche del sessimo e delle violenze contro le donne. Anche grazie al ricorso a immagini e video suggestivi si rifletterà su piccoli gesti e azioni quotidiane che ognuno e ognuna di noi può fare per contribuire a rendere la società più equa, giusta e libera, affinché le donne e gli uomini di domani possano vedersi sempre meglio e guardare insieme sempre più lontano.Inoltre, mercoledì 8 marzo alle 14.30 via Glorie a Villanova ospiterà “Alberi vestiti”, inaugurazione delle opere realizzate all’uncinetto per “vestire” gli alberi della via, nei pressi della Parrocchia, da un gruppo di donne villanovesi e ucraine, coordinate dal gruppo di volontari “Gente che posto!” assieme al Consiglio di Zona e al Centro Sociale Il Senato.Le iniziative proseguiranno poi fino al 23 marzo.Il programma è coordinato dall’assessorato alle Pari Opportunità con il supporto delle associazioni di volontariato del territorio.Gli appuntamenti del 7 e dell’8 marzo sono a ingresso libero.