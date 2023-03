Marco Ortolani presenta il romanzo storico di Luciano Ferretti

Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 17.00 precise (e fino alle ore 18.00) presso il Bar Ristorante Fricandò in Via Maggiore 7, fuori Porta Adriana a Ravenna, il giornalista e scrittore Marco Ortolani presenta il romanzo storico di Luciano Ferretti Amalasunta, la regina ravignana pubblicato per i tipi delle Edizioni del Girasole.

Sarà presente l’Autore.

Di particolare interesse la tesi del libro che lega la coraggiosa, drammatica e sfortunata vicenda politica di Amalasunta con l’epopea del Risorgimento di 13 secoli dopo.

L’ingresso è libero.

Amalasunta, la regina ravignana

Per buona parte delle persone Galla Placidia è un Mausoleo, Amalasunta è una Via. Eppure nella storia hanno ricoperto un ruolo importante: diedero inizio ai processi d’integrazione fra popoli che oggi, dopo quindici secoli, sono ancora traballanti e irrisolti. E spesso l’odio oggi è persino più feroce. I motivi sono gli stessi: le migrazioni. Dalle controversie interne al cristianesimo di quei tempi, si è passati alle guerre interreligiose dei tempi moderni.



Amalasunta intende continuare sulla strada del padre re Teodorico: unire Goti e Italiani, ariani e cattolici ed è quello che Costantinopoli accetta momentaneamente pur di spianare la strada a un futuro unico impero. L’impero d’Oriente, che sembra concedere spazio, vuole solo guadagnare tempo. A Costantinopoli si perseguitano gli ariani mentre a Ravenna e in Italia la convivenza sembra reggere. Ma solo finchè regge Amalasunta, presto lasciata sola a combattere contro tutti.



La Regina finirà sopraffatta dai suoi stessi Goti e con lei finiranno le speranze iniziali. Fuori i Goti, l’Italia diventerà territorio di conquista e di guerra – dopo i Bizantini – da parte di Longobardi, Franchi, Normanni. Fino ad arrivare alle guerre d’Indipendenza contro l’Austria, la Francia, la Chiesa e fino al Regno d’Italia. Chissà se nell’Italia Unita c’è un po’ di quell’Amalasunta che si sentiva romana…