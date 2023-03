Un ricco cartellone di iniziative gratuite: il programma

L’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato alle Pari opportunità del Comune di Cervia ha organizzato “STRAordinariamente Libera di”, un ricco cartellone d’iniziative gratuite, alla sua prima edizione, per ricordare la festa dell’8 Marzo e per creare occasioni d’incontro, scambio e riflessione, con spettacoli, mostre, testimonianze, presentazioni di libri, film, percorsi formativi e attività laboratoriali.

La rassegna è curata dal Servizio Sei Donna e dai Servizi alla Comunità del Comune di Cervia con la collaborazione di associazioni e realtà del territorio cervese che hanno aderito al programma, che si concluderà il prossimo 30 marzo.

In particolare, nei prossimi giorni sono previsti diversi momenti:

Mercoledì 8 marzo Ore 17.00

Rassegna StraOrdinarie: libri, storie, diritti.

Presentazione del libro Ditroppoamorecon l’autrice Ameya Gabriella. Biblioteca Maria Goia

Venerdì 10 marzo Ore 18.30

Presentazione del libro Amaremale.

Incontro con l’autrice Chiara Bello modera Giulia Zanetti di Radio Social Coast Spazio culturale ScambiaMenti

Sabato 11 marzo Ore 21.00

Divinecreature.DonnedelRomanticismoframusica,poesiaepittura.

Spettacolo in forma semiscanica con esecuzione musicali dal vivo in abiti d’epoca. Teatro Walter Chiari

Lunedì 20 marzo Ore 17.00

Installazione della mattonella con un fiore in mosaico all’esterno della Biblioteca M. Goia per il progetto Cervia#CittàAmica delleDonne.

Biblioteca Maria Goia

Mercoledì 22 marzo Ore 21.00

Proiezione del film La vita è una danza per la regia di Cédric Klapisch. Sala Sarti

L’Assessora alle Pari Opportunità Michela Brunelli dichiara: “L’Otto Marzo è la Giornata Internazionale della Donna, una giornata dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali ed economiche finora raggiunte dalle donne. Ciò nonostante, ci attendono ancora grandi sfide, in un mondo in cui la parità di genere resta un argomento di grande attualità. È fondamentale continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sui grandi temi che ci riguardano. Non possiamo dimenticare le discriminazioni e le violenze che ancora tante di noi subiscono, in qualsiasi paese vivano. Abbiamo la necessità di riconoscere le nostre potenzialità, di riflettere sulla nostra condizione sociale, sui nostri diritti, sul diritto all’integrità fisica e all’autonomia. La libertà di vivere affermando sé stesse e i propri sogni, non può continuare ad essere un fatto straordinario, ma la condizione primaria riconosciuta a ciascun essere umano.

Impegniamoci insieme dunque, tutte e tutti, affinché ciascuna donna possa dirsi STRAordinariamente LIBERA”.

Per il programma completo della Rassegna si rimanda alla pagina Fb SeiDonna Cervia. Per informazioni 0544 979266.