Nuovo appuntamento de “La stagione dei teatri-Famiglie e scuole” domenica 12 marzo, la replica per le scuole è in calendario lunedì 13

Nella giornata di domani, domenica 12 marzo, al teatro Rasi di Ravenna, alle 11, è in programma il nuovo appuntamento nell’ambito de “La stagione dei teatri-Famiglie e scuole”, uno spettacolo dal titolo “Teatrino digitale”, con la replica per le scuole che, invece, è in calendario nella giornata di dopodomani, lunedì 13 marzo.

“Teatrino digitale”, spettacolo selezionato da “Next-Laboratorio di idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo-Edizione 2021/2022” e realizzato col contributo di Regione Lombardia e della “Fondazione Cariplo”, nasce da un’idea di Alessandro Calabrese e di Angelo Facchetti, con Alessandro Calabrese, “ditattore” e le sue dita; con Alessandro Calabrese che si occupa degli oggetti di scena e delle musiche; con Silvia Ceciliot, assistente scenografa; con Laura Montefusco, sarta; con Giacomo Rebuzzi, per la realizzazione dei contributi video; con Michele Tomasoni, per la consulenza informatica; e con Angelo Facchetti, per la drammaturgia e la regia.

All’interno di una piccola baracca per burattini vivono e appaiono, scomposte e apparentemente non collegate tra loro, le parti di un attore in carne e ossa, che non vengono percepite mai per intero. Attraverso il boccascena del minuscolo teatrino, è, invece, possibile vedere, dapprima, solo un paio di dita, poi, il viso; mentre, il resto del corpo, è celato alla vista. La cornice scenica è creata dalle due dita protagoniste, gli indici delle mani, che si animano diventando due guitti e trasformandosi nei personaggi, ribattezzati Undito e Secondito.

In quel microspazio, verranno raccontate tre storie ispirate a libri illustrati per l’infanzia che riflettono sull’attesa, sullo sguardo dalla finestra, o dallo schermo, e sulla ribellione. Lo spettacolo, consigliato per i bambini e per le bambine dai tre anni in su, è il frutto di alcune sperimentazioni nate online coi bambini, ed oggi elaborate in una sorta di catartico abbattimento della “quarta parete” dello schermo. Il pubblico, quindi, può osservare il punto di vista sugli oggetti e sui corpi, può interrogarsi sui concetti di presenza e di contemporaneità, sull’esserci fisico e non, e, infine, sullo sconfinamento della fantasia.

L’elenco completo degli appuntamenti de “La stagione dei teatri” è consultabile sul sito web www.ravennateatro.com/wp-content/uploads/2022/09/Scuole-e-Famiglie-PROGRAMMA-22-23.pdf.

La rassegna 2022/2023 conta, in totale, ventidue spettacoli, portati in scena da compagnie che provengono da tutt’Italia e che hanno partecipato a festival internazionali. Da un lato, l’organizzazione si rivolge ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, dal nido agli istituti secondari di primo grado, accompagnati dai loro insegnanti; mentre, dall’altro, è diretta alle famiglie che intendono usufruire del potere immaginifico del teatro per donare ai bambini e alle bambine nuovi strumenti di lettura del presente.

La rassegna, che oltre al teatro Rasi di Ravenna prevede spettacoli anche al teatro Socjale di Piangipane, è realizzata in collaborazione con “Drammatico vegetale/Ravenna Teatro”, che ne cura la direzione artistica, e con “Sciroppo di teatro-Ater fondazione”, “Assitej Italia”, e “Small size network”; e col supporto del ministero della cultura, della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna, di Coop alleanza 3.0, della “Fondazione del monte di Bologna e di Ravenna”, di “Assicoop Unipol sai”, di “Ottima”, di “Reclam”, di “Apt Emilia-Romagna”, e di “Bcc ravennate, forlivese e imolese”.

Per quanto riguarda gli orari, gli uffici di “Ravenna teatro” sono aperti dal lunedì al venerdì compresi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, ed è possibile contattarli telefonando allo 0544 36239.

Per quanto concerne i prezzi dei biglietti, validi per un ingresso unico ed in vendita sul sito web www.ravennateatro.com, oppure nella biglietteria del teatro Rasi di Ravenna, aperta il giovedì dalle 16 alle 18, e da un’ora prima dell’ora di inizio dello spettacolo nei luoghi sede dello show, costano 5€. Per prenotare i ticket, invece, è necessario telefonare, dal lunedì al venerdì compresi, dalle 10 alle 17, al 333 7605760.