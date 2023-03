La festa si svolgerà anche in caso di pioggia

Prenderà il via giovedì 16 marzo a Villa Prati la tradizionale Festa d’sà Jusëf, dedicata al patrono della frazione bagnacavallese, che fino a domenica 19 marzo proporrà mercatini, mostre, gastronomia, musica, animazioni e sport.

Ci sarà anche la seconda edizione della Podistica di San Giuseppe.

L’iniziativa è organizzata, principalmente presso l’area parrocchiale, dall’associazione L’incontro con la collaborazione del Consiglio di zona e della Parrocchia di Villa Prati e con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Giovedì 16 marzo si inizierà con la serata “Degustazione vini tipici”, alle 20, con la Fattoria Monticino Rosso, mentre venerdì 17 marzo si terrà dalle 19.30 la serata “Saraghineda” con menu a base di pesce. In entrambi i casi va effettuata la prenotazione entro mercoledì 15 marzo (331 2225830 /347 7104677).

Sabato 18 marzo è in programma la seconda Podistica di San Giuseppe promossa da Gpa Lughesina, manifestazione ludico-motoria non competitiva aperta a tutti. Il ritrovo è fissato alle 14.30 in piazza don Succi, con partenza alle 15.30 per un percorso di 8,5 km (info 347 3678331, lincontrovillaprati@gmail.com).

Sempre nel pomeriggio dalle 14.30 alle 21 presso i locali del centro civico il maestro Michele Carnevali esporrà parte della sua grande collezione di strumenti musicali provenienti da varie parti del mondo. La mostra sarà aperta anche domenica 19 dalle 10 alle 17.

La serata proseguirà dalle 19.30 presso la Cà di Pré con street food e birre artigianali del birrificio Icb Delìra di Mezzano e intrattenimento con Mister Why.

Domenica 19 marzo, data in cui si celebra San Giuseppe, sarà naturalmente la giornata più importante della festa con numerosi appuntamenti che coinvolgeranno tutta Villa Prati per l’intero arco della giornata.

Si comincerà con “Mtb a Villa Prati”: ritrovo dalle 7.30 alle 8.30 per una pedalata non agonistica di 40 km su strade bianche e rivali di fiume con partenza e arrivo in piazza don Succi, ristoro a metà percorso presso il Mulino Quercioli e Piadina Party all’arrivo (iscrizione 10 euro). Dalle ore 8.30 alle 17 si terranno inoltre la mostra mercato Bric-a-Brac e la mostra mercato dei bambini (prenotazione tramite whatsApp 338 8025307) e dalle 9.30 alle 17 un’esposizione di trattori e macchine agricole d’epoca e nuove nell’area verde vicino all’officina Mattioli e dietro la Cà di Prè.

In programma ci saranno anche dalle 10 esposizione di auto Ferrari e di bici e moto d’epoca, queste ultime due a cura di Pierpaolo Barbetta.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 16.30 ecco “Hakuna Ra Matata”, intrattenimento per bambini all’interno del parco pubblico. Sempre dalle 15 e fino alle 17 si potrà partecipare alla Zumba di Primavera, masterclass all’aperto gratuita e aperta a tutti. Inoltre, all’interno del campo sportivo dalle 15 alle 17 ci sarà un’esibizione di tiro alla fune con sei squadre di assoluto livello provenienti da Lugo (3), Cento, Firenze e Trento.

Presso la Cà di Pré funzionerà uno stand gastronomico gestito dall’associazione l’Incontro di Villa Prati con menu romagnolo; nel pomeriggio verrà proposta una merenda con piadine, pizza fritta e affettati.

La festa si svolgerà anche in caso di pioggia.

Per informazioni:

lincontrovillaprati@gmail.com