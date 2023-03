Doppio appuntamento sabato 18 marzo, alle ore 10.30 e alle ore 17, alla Biblioteca comunale di Russi

A Russi proseguono le Conversazioni Educative, la rassegna di incontri organizzata dal Comune e dedicata a famiglie, docenti, educatori.

Il prossimo appuntamento, dal titolo “M di mamma P di papà”, si terrà sabato 18 marzo alla Biblioteca comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10. Sono previsti due turni, in base alle fasce di età dei partecipanti: alle ore 10.30 (per bambini dai 3 ai 6 anni) e alle ore 17 (per bambini da 0 a 3 anni).

Si tratta di un percorso rivolto alle mamme e ai papà insieme ai loro bambini. Lo scopo è presentare le esperienze quotidiane di cura che nutrono la relazione: il pasto, il sonno, l’igiene personale e il gioco attraverso i libri, la musica e le filastrocche. Le modalità di lettura saranno uno spunto per riproporre momenti di gioco con i libri e la musica. Nella seconda parte dell’incontro i genitori potranno condividere esperienze di genitorialità e selezionare libri adatti alle varie fasce di età.

I due appuntamenti saranno condotti da Saula Cicarilli, coordinatrice pedagogica del Comune di Russi.

Per informazioni e prenotazioni:

Area Servizi alla Cittadinanza, Via Cavour 21, Russi

tel. 0544 587648

email istruzione@comune.russi.ra.it