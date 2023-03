Dai fratelli Parmiani al freestyle motocross

Nell’anno in cui AIDO celebra i suoi 50 anni di vita e di attività, con iniziative ed eventi celebrativi in tutti i territori, anche la sezione provinciale di Ravenna si unisce ai festeggiamenti presentando un primo programma di iniziative.

Il primo evento è lo spettacolo “Una serata… insieme – misto romagnolo per due”, che vede come protagonisti i fratelli Gianni e Paolo Parmiani, da moltissimi anni protagonisti di un fortunato sodalizio artistico, che proporranno il meglio del loro vasto repertorio artistico in tre serate, tutte alle 21: il 24 marzo al Centro sociale cervese di via Pinarella, venerdì 14 aprile all’Oratorio dell’Annunziata di Solarolo e venerdì 12 maggio alle 21 al Teatro Sala Fellini di Faenza.

“Per noi è un grande piacere collaborare con AIDO e aiutare l’associazione nella sua ammirevole – spiega Paolo Parmiani – e valida opera di promozione della cultura del dono. Per l’occasione porteremo in scena un’antologia degli spettacoli con cui da anni contagiamo i palcoscenici della Romagna e non solo, con la nostra sperimentazione di strade sempre molto personali. Sono spettacoli in cui intrecciamo il dialetto all’italiano e viceversa, proponendo una sorta di nuovo linguaggio teatrale, capace sia di rievocare antichi miti, sia di reinterpretarli in chiave moderna” Per assistere ai tre spettacoli è necessaria la prenotazione scrivendo a spettacoli50anniaido@gmail.com oppure telefonando al 334 6416708.

Tre sono gli eventi promossi dal Gruppo intercomunale AIDO Valle del Senio. Sabato 29 aprile alle 15.30 al Mulino Scodellino di Castel Bolognese sono in programma letture sul valore del dono organizzate dal gruppo Cultunauti. Sabato 6 maggio alle 21 al teatro Senio di Casola andrà in scena uno spettacolo comico, mentre due giorni dopo, lunedì 8, a Riolo Terme, nel teatro parrocchiale andrà in scena una commedia dialettale.

Festeggia in natura invece AIDO Comunale Ravenna riprogrammando per domenica 7 maggio alle 9, nella pineta 1° maggio di Fosso Ghiaia la camminata con guardia ambientale nella pineta monumentale di Dante. L’iniziativa era prevista lo scorso 25 settembre ma fu annullata per il maltempo. Il ritrovo è fissato alle 9 al parcheggio del parco. Alle 10 prenderà poi il via la camminata che porterà all’imbarco sul kayak dal ponte delle Bote per la navigazione lungo il Fosso Ghiaia e il Bevano. Al rientro è previsto un breve spuntino per chiudere in bello spirito aggregativo e conviviale la mattinata. Nella giornata è prevista la possibilità di una visita guidata dell’idrovoro di Fosso Ghiaia.

Nel territorio della Bassa Romagna, l’evento celebrativo del cinquantennale di AIDO è in programma il 27 e 28 maggio a Lugo, all’Aeroclub F. Baracca di Villa San Martino. Scandita dal titolo “Di…versi doniAmo”, la manifestazione prevede numerose iniziative col comune denominatore della valorizzazione della donazione in tutte le sue forme: ci saranno esercitazioni di aeroterapia. mototerapia, ippoterapia, esibizioni canine, spettacoli musicali e comici, intrattenimenti per i più piccoli e in chiusura, la sera del 28 maggio, due spettacoli dei Daboot, campioni mondiali di freestyle motocross.

Tutte le iniziative in programma in tutti i territori della provincia sono finalizzati alla diffusione della cultura del dono per aumentare il numero dei donatori e per sensibilizzare sull’importanza di mettere un sì al momento del rinnovo della carta d’identità.