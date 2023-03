Appuntamento nel parcheggio del Pala De André a Ravenna il 26 marzo. Pezzi rari e importanti scoperte tra le bancarelle

Ritorna dopo 3 anni lo storico mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule”: appuntamento domenica 26 marzo nel parcheggio del Pala De André a Ravenna, dalle 8 alle 18. Dunque la proposta per un viaggio nel vintage raddoppia: questa nuova edizione si affianca infatti all’ormai tradizionale “La Pulce d’Acqua”, che anche nel 2023 caratterizzerà gli spazi della Darsena.

Ecco le prossime date. “La Pulce nel Baule”: 23 aprile; 28 maggio; 24 settembre; 22 ottobre; 26 novembre. “La Pulce d’Acqua” (dalle 8.30 alle 18.30): 10 aprile (lunedì di Pasqua); 14 maggio; 11 giugno; 10 settembre; 8 ottobre; 5 novembre; 8 dicembre (festività).

Queste fiere del riciclo consentono a tutti di acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi e tanto altro. E, molto spesso, di scoprire pezzi rari.

Un’icona del design

È il caso della Olivetti Valentine, che un fortunato – e avveduto – acquirente è riuscito a comprare ad un ottimo prezzo. La macchina da scrivere portatile della prestigiosa casa di Ivrea ha un valore di 200 euro.

Progettata nel 1968 da Ettore Sottsass e Perry A. King, entrò in produzione nel 1969. È considerata simbolo di un’epoca, un gioiello della tecnica ma anche del design industriale, una vera e propria icona: tanto da fare bella mostra di sé al Museum of Modern Art di New York (Moma), collezione permanente, e in altre importanti raccolte: nella collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano (modello rosso, lo stesso ritrovato sui banchi del mercatino) e nella Collezione Alessandro Pedretti, sempre nel museo della Triennale. In Italia è nota come la “rossa portatile”, ma ci sono anche modelli in bianco, blu e verde.

I mercatini di Ravenna, tra i più longevi e apprezzati, sono aperti a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti. La filosofia delle fiere de “La Pulce” è infatti quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

Per tutte le informazioni: www.lapulcenelbaule.it

La Pulce nel Baule sono progetti Secondamano®, per maggiori dettagli: www.secondamanoitalia.it – www.lapulce.com